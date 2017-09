GMI: O treino funcional de Jiu-Jitsu na Studio Personal Academy

Share it

Para melhorar todos os dias no seu Jiu-Jitsu, o atleta e competidor deve planejar os seus treinos de forma inteligente. Além de aprender novas técnicas, a repetição dos movimentos traz ao praticante o refino da posição para executar da maneira mais fácil e eficiente numa situação de combate, seja no treino ou no campeonato.

Pensando nisso, nossa GMI Studio Personal Academy, localizada no Centro do Rio de Janeiro, oferece aos seus alunos uma atividade voltada para os atletas que buscam treinar a repetição dos movimentos com acompanhamento profissional. O treino EMS com drill de Jiu-Jitsu visa aplicar no praticante os benefícios da repetição de movimentos específicos do esporte, com acompanhamento completo da execução dos movimentos.

Veja abaixo um pouco do treino com os faixas-pretas Fernando Portela e Bernardo Ribeiro.