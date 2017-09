Confira a lista de campeões do San Diego BJJ Pro de Jiu-Jitsu

Share it

Na intenção de tornar o nosso Jiu-Jitsu cada vez mais profissional, a IBJJF organizou nesse sábado, dia 16, mais uma edição do seu torneio BJJ Pro, que além do ouro premia os melhores atletas com quantias em dinheiro.

Na edição californiana do evento, o San Diego BJJ Pro, grandes nomes do Jiu-Jitsu colocaram suas habilidades em jogo, e os destaques ficaram nas disputas da faixa-preta. No masculino adulto, sem disputa de absoluto, as finais da categoria pagaram 4 mil dólares para o vencedor e mil dólares para o segundo colocado.

Na divisão de peso-pena, Gianni Grippo (Alliance) levou a melhor sobre Hiago George (Cícero Costha) para garantir o cheque. No médio, foi a vez do campeão mundial Otávio Sousa (GB) superar Jaime Canuto (GFTeam) pelo título. Já no pesado, quem brilhou foi Patrick Gáudio (GFTeam) em sucesso sobre Lucas Hulk (Atos). No pesadíssimo, melhor para Gutemberg Pereira (GFTeam) que fez jus a sua recente graduação à faixa-preta e mordeu o cheque da divisão ao bater Gustavo Elias (Ribeiro JJ) na finalíssima.

Já no feminino, que premiou com 1,5 mil reais a campeã do absoluto, quem levou a melhor foi Nathiely de Jesus (Cícero Costha), ao bater Cláudia do Val (De la Riva) na disputa do ouro.

Confira abaixo os campeões na faixa-preta adulto!

BLACK / Adult / Male / Feather

1 – Gianni Paul Grippo – Alliance

2 – Hiago George Santos Silva – PSLPB Cicero Costha

3 – Silvio Duran de Barros Saraiva – Vitor Shaolin BJJ

3 – Thiago Augusto Araujo Macedo – Rodrigo Pinheiro BJJ

BLACK / Adult / Male / Middle

1 – Otavio Ferreira de Sousa – Gracie Barra

2 – Jaime Soares Canuto – GF Team

3 – Michael Remiglio Liera Jr. – Atos Jiu-Jitsu

3 – Victor Silverio Santos – Gracie Barra

BLACK / Adult / Male / Heavy

1 – Patrick Pontes Moura Santos Gaudio – GF Team

2 – Lucas Daniel Silva Barbosa – Atos Jiu-Jitsu

3 – Helton Jose Mendes da Silva Junior – PSLPB Cicero Costha B

BLACK / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Gutemberg de Jesus Santos Pereira – GF Team

2 – Gustavo Dias Elias – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Gabriel Lyrio Lucas – CheckMat

BLACK / Adult / Female / Light

1 – Heather H. Raftery – Atos Jiu-Jitsu

BLACK / Adult / Female / Middle

1 – Beatriz de Oliveira Mesquita – Gracie Humaita

BLACK / Adult / Female / Medium-Heavy

1 – Nathiely Karoline Melo de Jesus – PSLPB Cicero Costha

BLACK / Adult / Female / Heavy

1 – Claudia Fernanda Onofre V. Doval – De La Riva JJ

BLACK / Adult / Female / Super-Heavy

1 – Emilie Maxine M. H. Thylin – Gracie Humaita South Bay

BLACK / Adult / Female / Open Class

1 – Nathiely Karoline Melo de Jesus – PSLPB Cicero Costha

2 – Claudia Fernanda Onofre V. Doval – De La Riva JJ

3 – Emilie Maxine M. H. Thylin – Gracie Humaita South Bay