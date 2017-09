15 dicas fundamentais para você ir da faixa-branca até a faixa-preta

Share it

A caminhada até a faixa-preta de Jiu-Jitsu é rica em aprendizado, obstáculos e superações. Hoje o bicampeão mundial Gabriel Vella passa 15 ensinamentos para tornar esta sua trilha, amigo leitor, um pouco mais suave.

1. É importante possuir vínculos afetivos na sua academia para estimular o interesse pelas aulas. Uma boa dica é levar um amigo ou familiar para começar a treinar com você, por exemplo.

2. Faça planos de treinos conjuntos, combinando com seus amigos e parentes e traçando metas similares. Isso vai ajudar você e todos em torno a terem objetivos mais claros, e a atingi-los.

3. Pontualidade nos treinos é um aspecto crucial para chegar longe. Demonstra respeito ao professor e aos colegas, e especialmente, evita possíveis lesões – as grandes inimigas de quem treina.

4. Um clima de camaradagem é importante também para sua presença ser não apenas aceita, mas festejada na academia. Para conquistar isso, é essencial que você demonstre boa educação e respeito por todos os colegas, mas principalmente pelos graduados. É isso que leva a uma boa aceitação em qualquer turma.

5. Segurança e conduta: jamais resista a golpes ajustados, para não dar chance para contusões.

6. Não descanse sentado com as mãos no chão nem fique deitado no tatame enquanto outros treinam ao seu redor. Em caso de pausa, prefira ficar com as costas na parede para poder visualizar o colegas. É útil para você aprender também.

7. Tenha o hábito de manter as unhas cortadas, para evitar machucá-las ou ferir os colegas.

8. Faça avaliações médicas anuais.

9. Lave o kimono após cada treino.

10. Não faça refeições menos de uma hora e meia antes de ir ao treino de Jiu-Jitsu.

11. Não treine de estômago totalmente vazio. Caso não tenha tido tempo para uma boa refeição, coma alimentos leves antes do treino, como uma banana.

12. A alimentação, ao lado dos exercícios complementares, são aspectos chaves para você ir longe no Jiu-Jitsu. Cultive bons hábitos alimentares tais como:

– Preferir alimentos naturais e orgânicos;

– Comer mais vezes e em menos quantidade;

– Não consumir alimentos industrializados;

– Evitar bebidas alcóolicas e refrigerantes;

– Evitar óleos de baixa qualidade;

– Não consumir gorduras saturadas;

13. Procure alternar o Jiu-Jitsu com outras atividades físicas: corrida, caminhada, natação e musculação são indicadas. Você vai ganhar em condicionamento e seu corpo vai ganhar muito mais resistência para as décadas de treino no futuro.

14. Faça alongamentos diários ou ioga.

15. Alivie e relaxe a musculatura cansada das batalhas nos treinos pelo menos a cada 15 dias, em piscinas ou no mar. Sempre reserve tempo para banhos de piscina, sauna ou jacuzzi.

