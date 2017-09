Vídeo: o estrangulamento ezequiel que valeu o ouro a Kayron Gracie

Share it

Em ação no Asian Open de Jiu-Jitsu, realizado no último fim de semana em Tóquio, no Japão, o professor da Gracie Barra Kayron Gracie fez bonito, no peso médio.

Após um tempo afastado das competições, o filho de Carlos Gracie Jr. mostrou que tem muito Jiu-Jitsu para botar em prática nos torneios. Com movimentos justos e eficientes, o atleta finalizou todas as suas três lutas com variações do estrangulamento ezequiel.

Na final, o duelo pelo ouro foi bastante movimentado, contra o americano Nathan Medelsohn.

Kayron mostrou seu bonito jogo de guarda, raspou e controlou bem por cima. Quando conquistou as costas, atacou com sucesso o ezequiel. Veja a luta completa no vídeo abaixo e estude a movimentação de Kayron.