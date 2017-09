GMI: Muzio De Angelis ensina o “volante de caminhão” para você atropelar no Jiu-Jitsu

Share it

Faixa-preta quinto grau, nosso GMI Muzio De Angelis, professor na Brasa Clube da Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, leva para os seus aluno o que há de melhor no Jiu-Jitsu old school, com aulas de defesa pessoal e posições muito eficientes.

Conhecido pelo mundo como um dos principais árbitros da IBJJF, Muzio tem também no currículo anos como competidor ávido. GRACIEMAG visitou a academia de Muzio esta semana, e trouxe para você, amigo leitor, uma posição simples e eficaz para você usar nos treinos.

Na atividade que começa de joelhos, uma dúvida recorrente nas academias é como cair por cima. Em geral costuma haver um acordo de cavalheiros em que o lutador mais graduado puxa para a guarda ao notar que o menos graduado prefere lutar por cima. O professor Muzio, no entanto, mostra que não precisa ser exatamente assim, há boas formas de se derrubar o oponente e cair por cima, mesmo quando estamos de joelho.

Confira a seguir um exemplo desse tipo de técnica, carinhosamente apelidada de “volante de caminhão”, para você aprender e atropelar em qualquer treino na sua academia!