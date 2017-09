Jones Jones falha em novo exame e Daniel Cormier recupera cinturão do UFC

Share it

Mais um enorme baque na carreira de Jon Jones, considerado um dos maiores de todos os tempos no MMA. Depois de ser flagrado por uso de turinabol, sustância proibida que melhora o desempenho, o americano pediu por direito sua contraprova do exame, e este voltou a marcar positivo para o esteroide. As coisas então ficaram feias para Jones.

Sua vitória sobre Daniel Cormier, pelo cinturão dos pesos meio-pesados no UFC 212, em julho deste ano, foi declarado no contest, e assim Cormier volta a ser o dono do título na divisão até 93kg.

Esta é a terceira vez que Jones perde um título fora dos cages. O primeiro, em 2015, veio após fugir de um acidente de trânsito. A segunda vez, após o UFC 197, foi por uso de outra substância proibida.

E para você, amigo leitor, qual será o destino de Jon Jones, que deve pegar alguns anos de gancho do Ultimate? Comente conosco!