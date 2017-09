5 benefícios do Jiu-Jitsu para a terceira idade, com o GMI Elcirley Silva

Share it

Sem contraindicações, o Jiu-Jitsu é recomendado para atletas de todas as idades, em qualquer condição física. Exemplo prático disto é o nosso GMI Elcirley Silva, professor da Gracie Barra em Barra do Garça, que tem a perna amputada mas jamais pensou em deixar de treinar, o que o levou a conquistar a faixa-preta este ano.

Um dos alunos de Elcirley que tem sido mais beneficiado fisicamente pela prática do Jiu-Jitsu é o senhor Gilberto. O faixa-branca é um dos mais assíduos na academia, e sua vontade de aprender impressiona o professor da GB, como ele conta:

“O senhor Gilberto é nosso aluno de maior idade”, diz Elcirley. “Ontem ele chegou no seu terceiro grau na faixa-branca, está chegando aos 70 anos e praticando a arte suave com vontade, cada vez com mais flexibilidade.”

Para ilustrar melhor os benefícios dos treininhos para os mais velhos, o professor listou algumas vantagens física e mentais que o Jiu-Jitsu proporciona, para estimular você, leitor, a levar um parente ou amigo mais velho a fazerem sua primeira aula de Jiu-Jitsu.

1. Manutenção cardiovascular de alto nível, principalmente pelas articulações dos membros superiores.

2. Fortalecimento de todas articulações da estrutura óssea e muscular.

3. Disposição mental e física mais elevada.

4. Sociabilidade que ultrapassa os limites da fala e conversação, devido aos contatos físicos que o treino proporciona, por isso sendo indicado para tímidos.

5. Estímulo da autoconfiança para homens e mulheres de qualquer idade.

E você, tem um aluno de cabelos brancos na sua academia? Conte como são os treinos com ele.