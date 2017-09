Vídeo: A kimura de Tim Spriggs no Washington D.C. Open de Jiu-Jitsu

Share it

O Washington D.C. Open da IBJJF rolou no último final de semana, e Tim Spriggs aproveitou o torneio para retomar o gosto pelas competições. Afastado para se preparar para o ADCC 2017, na Finlândia, o americano vestiu o kimono e mordeu ouro no peso pesado e no absoluto do torneio.

Antes de fechar o absoluto com o companheiro de equipe Mahamed Aly, Spriggs encarou uma das semifinais contra Christian Dellevag. Com muita pressão por cima, Spriggs passou a guarda e trabalhou seu espaço para atacar com sucesso na kimura e garantir a vaga na final.

Confira o lance, a movimentação e a finalização de Tim Spriggs no vídeo abaixo!