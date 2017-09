Georges St-Pierre ensina uma de suas técnicas de guarda favoritas no Jiu-Jitsu

Share it

Ex-campeão peso meio-médio do UFC e um dos atletas mais dominantes da história do MMA, Georges St-Pierre está com seu retorno marcado na organização que lhe lançou para o mundo. Asim como outras lendas do esporte, como Mike Tyson e Michael Jordan, o retorno de um atleta tão competitivo era de se esperar. A “coceira” da disputa certamente lhe motivaria a pisar novamente nos cages.

Para se retorno, agora nos pesos médios, GSP terá pela frente o cipriota naturalizado inglês Michael Bisping, campeão da categoria que aguardou por quase uma eternidade a chace de enfrentar o canadense St-Pierre para colocar sua cinta em jogo. O UFC 217, no dia 4 de novembro, em Vegas, será o palco a receber o confronto.

Wrestler de primeira e forte na trocação com seu karatê, vale ressaltar também que GSP é exímio no Jiu-Jitsu. Faixa-preta de Bruno Ffernandes, da Gracie Barra Montreal, GSP já lutou no ADCC, já finalizou Matt Hughes no UFC e já realizou um treino aberto histórico com a participação de Royce Gracie, em atividade especial para o UFC 167.

Para relembrar um pouco do refinado chão de GSP, veja no vídeo abaixo a posição preferida do canadense por baixo, em ataque na omoplata.