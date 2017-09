Jiu-Jitsu: o armlock de Mahamed Aly que deixou uma torcedora furiosa

Share it

Rolou no último final de semana o Washington D.C. Open, na capital dos EUA. Para comandar a ação entre os faixa-pretas, Mahamed Aly vibrou após conquistar ouro duplo na competição, com o titulo pesadíssimo e também no absoluto.

Mas o ponto alto da atuação foi na semifinal do aberto. Antes de chegar ao pódio e fechar com o companheiro de equipe Tim Spriggs, Mahamed encarou Gregory Walker na semifinal, e um lance curioso chamou a atenção do faixa-preta da Llyod Irvin.

Gregory, que havia batido DJ Jackson, também da equipe Lloyd Irvin, na final do peso médio, se jogou com tudo no absoluto. Contra Mahamed, o wrestler teve mais trabalho. Após receber duas quedas, acabou finalizado num armlock voador, e a história começa.

“Ele me derrubou duas vezes”, explicou Mahamed em papo com GRACIEMAG. “Mas não me manteve no solo para pontuar. Eu apliquei minhas duas quedas, com pontos, botei o joelho na barriga e consegui finalizar no armlock voador. Só que, ao pular, acabei batendo a coxa no nariz dele. O médico veio atender mas a esposa do cara veio correndo até o tatame.

“Ela tentou checar o marido mas foi interrompida pelo árbitro. Ela bradou que estava com ele e me encarou com fúria nos olhos. Eu me assustei e pensei: ‘Cara, o que eu faço agora? Corro? Dou um armlock voador nela também? Ajoelho e peço desculpas?’, eu não sabia.

“Depois ela estava lá fora e disse que não ia ficar assim. Estava meio alterada. Meu professor intercedeu e disse que eu não tinha antecedentes de machucar meus adversários de forma proposital, eles conversaram e os ânimos se acalmaram. Mas foi uma história boa para lembrar no futuro.”

