Asian Open de Jiu-Jitsu: Keenan Cornelius, Kayron Gracie & cia. dominam no Japão

Nosso bom e velho Jiu-Jitsu, famoso por superar barreiras, segue com sucesso na pequena e populosa ilha do Japão, e mais uma edição do Asian Open de Jiu-Jitsu, realizado no último final de semana, foi prova disto. Por lá, astros da arte suave mostraram seu valor e brigaram pela mais alta colocação no pódio.

Destaque do dia na divisão de faixa-preta adulto, Keenan Cornelius venceu e convenceu ao faturar o ouro tanto no peso pesado quanto no absoluto. No pesado, Keenan venceu Renan Secco (Carlson Gracie) na final, e no aberto fechou com o companheiro da Atos Lucas Hulk, campeão meio-pesado no evento.

Outro destaque na competição ficou para Kayron Gracie. Filho do mestre Carlos Gracie Jr., Kayron voltou a competir e fez bonito na divisão de peso médio, ao superar Nathan Medelsohn (Coalition 95) na finalíssima e ficar com o ouro.

No feminino, Monique Carvalho (Checkmat) brilhou ao faturar o ouro no meio-pesado e também no absoluto.

Confira abaixo os resultados da faixa-preta adulto!

BLACK / Adult / Male / Rooster

1 – Koji Shibamoto – Tri-Force Jiu-Jitsu Academy

2 – Tomoyuki Hashimoto – Brasa CTA Japan

3 – Nobuhiro Sawada – Tri-Force Jiu-Jitsu Academy

BLACK / Adult / Male / Light-Feather

1 – Yuta Shimada – Nexusense

2 – Hideyuki Yamada – Tri-Force Jiu-Jitsu Academy

3 – Hitoshi Tomita – Purebred Omiya

3 – Kazuhiro Miyachi – Carpe Diem Hope

BLACK / Adult / Male / Feather

1 – Yu Yamaki – X-Treme Ebina

2 – Tomoshige Sera – Carpe Diem

3 – Hiroaki Otsuka – PSBJJ Ogikubo

3 – Michael Gregory Sanchez – Purebred Jiu Jitsu Guam

BLACK / Adult / Male / Light

1 – Andris Auseklis Brunovskis – Atos Jiu-Jitsu

2 – Masahiro Iwasaki – Carpe Diem

3 – Kleber Erbst Koike – Bull-Terrier Bonsai

3 – Tanno Robson Odilio – Infight Japan Jiu-Jitsu

BLACK / Adult / Male / Middle

1 – Kayron Gracie – Gracie Barra

2 – Nathan Albrecht Mendelsohn – Coalition 95

3 – Diego Souto Maior Colino – Gracie Barra

3 – Javier Valenciano Yamuni – Renzo Gracie International

BLACK / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Lucas Daniel Silva Barbosa – Atos Jiu-Jitsu

2 – Leandro de Souza Kussano – Over Limit BJJ

3 – Viking Wai Chun Wong – GF Team International

BLACK / Adult / Male / Heavy

1 – Keenan Kai-James Cornelius – Atos Jiu-Jitsu

2 – Renan Secco – Carlson Gracie Team

3 – Du Yunlai – Gracie Barra

3 – Kane Samuel Gehling – Bon-Sai Association Australia

BLACK / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Vitor Fabio Martins Toledo – Atos Jiu-Jitsu

2 – Alan Alves Fideles Soares – Bon Sai JJ

3 – Arya Esfandmaz – Gracie Barra

3 – Kazumasa Sakakibara – Ogawa Jiu Jitsu

BLACK / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Igor Silva – GF Team

2 – Dae Woong Lee – John Frankl Jiu-Jitsu

BLACK / Adult / Male / Open Class

1 – Keenan Kai-James Cornelius – Atos Jiu-Jitsu

2 – Lucas Daniel Silva Barbosa – Atos Jiu-Jitsu

3 – Igor Silva – GF Team

3 – Sawato Sequoia Kawamura – Peace Maker

BLACK / Adult / Female / Light-Feather

1 – Saori Shibamoto – Tri-Force Jiu-Jitsu Academy

BLACK / Adult / Female / Feather

1 – Kristina Sofia Puruganan Barlaan – Brasa Caio Terra

BLACK / Adult / Female / Medium-Heavy

1 – Monique Ricardo Carvalho – CheckMat USA

BLACK / Adult / Female / Open Class

1 – Monique Ricardo Carvalho – CheckMat USA

2 – Kristina Sofia Puruganan Barlaan – Brasa Caio Terra