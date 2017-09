Reta final no Circuito Prime de Jiu-Jitsu esquenta disputa pelo título

Share it

Os atletas que almejam conquistar o título de Top Ranking Prime, ou que querem entrar no seleto hall dos Top 10, terão que disputar pesado os próximos 126 pontos que estão em jogo, nas três ultimas etapas do circuito da Copa Prime de Jiu-Jitsu 2017.

A VII Etapa acontecerá em Canoas, no Poliesportivo Unilasalle, no dia 17 de setembro, com uma infraestrutura de alto padrão para sediar batalhas épicas. As inscrições já estão em sua fase final, com encerramento do prazo nesta terça-feira, dia 12.

Vale lembrar que os atletas coroados com o Título Prime irão conquistar vaga na Seleção Prime de Jiu-Jitsu rumo ao Mundial de Jiu-Jitsu IBJJF, ao Mundial Master IBJJF, e ao Campeonato Brasileiro da CBJJ em 2018, conforme a categoria beneficiada.

Para garantir a sua vaga acesse o site www.prosportsbjj.com .

(Fonte: Assessoria de imprensa)