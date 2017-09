O que esperar de Amanda Nunes x Shevchenko pelo cinturão do UFC 215?

Share it

Campeã do UFC e faixa-preta de Jiu-Jitsu, Amanda Nunes representa a resistência brasileira entre os melhores no Ultimate. Ao lado de Cris Cyborg, apenas as mulheres ostentam cinturões para o time do Brasil, e neste sábado, dia 9, Amanda coloca seu título em jogo contra Valentina Shevchenko na luta principal do UFC 215.

O combate final do evento em Edmonton, no Canadá, traz o reencontro das duas melhores pesos-galos da atualidade. Amanda se tornou campeã indiscutível da organização após pegar o cinturão de Miesha Tate e atropelar Ronda Rousey, as duas em lutas principais do UFC, o que lhe tira o fator pressão. Dona de golpes duros, habilidade no solo e sede de vitória, a campeã pode esbarrar apenas no fato de ter pela frente cinco assaltos, coisa que tirou de letra nos dois últimos embates, terminados ainda na primeira etapa.

Valentina, por sua vez, chega com sangue nos olhos para tirar a diferença com Amanda. Elas se enfrentaram no UFC 196, em março de 2016, em duelo no qual Amanda foi superior nos dois primeiros assaltos e levou na decisão. Para o duelo deste sábado, a loira poderá usar ao seu favor o bom jogo de contragolpes e o ritmo ascendente nas lutas, tal qual o de sua rival no muay thai Joanna Jedrzejczyk.

Além do duelo entre Amanda e Valentina, e outras batalhas do card, mais cinco brasileiros estarão em ação no evento. Confira abaixo o que esperar da luta principal e o card completo!

UFC 215

Edmonton, Canadá

9 de setembro de 2017

Amanda Nunes x Valentina Shevchenko

Rafael dos Anjos x Neil Magny

Wilson Reis x Henry Cejudo

Ilir Latifi x Tyson Pedro

Jeremy Stephens x Gilbert Melendez

Card preliminar

Ketlen Vieira x Sara McMann

Sarah Moras x Ashlee Evans-Smith

Gavin Tucker x Rick Glenn

Mitch Clarke x Alex White

Luis Henrique KLB x Arjan Bhullar

Adriano Martins x Kajan Johnson