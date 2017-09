Vídeo: craque do Bellator Neiman Gracie treina Jiu-Jitsu com a irmã faixa-preta

Share it

Neiman Gracie, 28 anos, não é um dos mais renomados finalizadores do evento de MMA Bellator à toa. Em sua casa todos sempre respiraram Jiu-Jitsu, inclusive sua irmã Deborah Gracie, a segunda faixa-preta da família, depois de Kyra.

De passagem pela nossa GMI Gávea Jiu-Jitsu, escola do mestre Leão Teixeira na zona sul do Rio de Janeiro, os filhos do mestre Marcio “Macarrão” Stambowsky fizeram um mano a mano soltinho, e GRACIEMAG registrou o treino entre irmãos.

Atleta radicado em Nova York, Neiman está com luta marcada para 20 de outubro no Bellator 185, en Connecticut, contra Javier Torres.

Veja os movimentos no vídeo abaixo!