Osvaldo Queixinho detalha a chave omoplata que incendiou o Mundial Master de Jiu-Jitsu

Share it

Agora bicampeão do torneio, Osvaldo “Queixinho” Moizinho usou e abusou do jogo de guarda no Mundial Master da IBJJF, que aconteceu no fim de agosto, em Las Vegas. Para ficar com o ouro entre os pesos-penas, Queixinho enfrentou quatro oponentes e fechou a final com um colega de equipe.

Antes de morder a medalha de ouro, o faixa-preta da Ares Jiu-Jitsu chamou a atenção ao finalizar um adversário com uma omoplata inusitada. Durante as quartas de finais, Queixinho atacou na chave e optou, mesmo com o golpe encaixado, segurar a perna do adversário e dar ainda mais pressão no ajuste.

Diante da repercussão dentro da comunidade do Jiu-Jitsu, Queixinho aproveitou para mostrar, com todos os detalhes, a omoplata que incendiou Las Vegas na semana da luta de boxe entre Floyd Mayweather e Conor McGregor.

No vídeo a seguir, veja como o campeão laça o braço antes de utilizar a perna para fazer o ajuste do golpe. Confira, estude e aprimore suas opções!

(Fonte: Assessoria de imprensa)