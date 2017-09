Luta completa: Rodolfo Vieira e sua finalização no MMA, no Shooto Brazil

Share it

Realizado no fim de agosto, o Shooto Brazil 74 trouxe no seu card dois campeões mundiais de Jiu-Jitsu, ambos nos primeiros passos no esporte de luvinhas. Rodolfo Veira e Bruno Malfacine pisaram no cage do evento e venceram por finalização.

Na luta coprincipal da noite, Rodolfo Vieira partiu para seu segundo combate no MMA, contra Fagner Rakchal, adversário que entrou para a luta com um dia de antecedência, já que o oponente original de Rodolfo não pôde se apresentar apto ao combate.

O duelo foi marcado pela trocação. Chutes e socos poderosos foram desferidos por Rakchal, disposto a estragar a festa de Rodolfo, que tinha a torcida ao seu lado.

Porém, no terceiro assalto, o faixa-preta da GFTeam conseguiu derrubar, montar, bater por cima e tirar um kata-gatame da cartola, com poucos segundos para o fim do duelo.

Reveja a luta completa no vídeo abaixo!

Shooto 74

Flamengo, Rio de Janeiro

27 de agosto de 2017

Marlon Sandro finalizou Diego Arturo no katagatame a 1min56s do R1

Rodolfo Vieira finalizou Fagner Rakchal no katagatame aos 4min46s do R3

Geraldo de Freitas venceu Luciano Benício na decisão unânime dos jurados

Pedro Falcão venceu Iliarde Santos na decisão unânime dos jurados

Jeferson Minotauro x Handesson Boy Doido terminou em empate majoritário

Luan Danger finalizou Jafel Filho no mata-leão aos 2min55s do R3

Fernando Bruno venceu Edilson Teixeira na decisão unânime dos jurados

Bruno Malfacine finalizou Romário Boaes no armlock a 1min34s do R1

Jonatha Silva venceu Yan Teixeira na decisão unânime dos jurados

Renato King venceu Armando Sapinho na decisão unânime dos jurados

Carlos Eduardo Carlin finalizou Elvis Batista no mata-leão a 4min46s do R1

Jessica Correa venceu Joice Mara da Silva na decisão unânime dos jurados