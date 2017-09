GMI: Juninho Boi ensina raspagem da guarda laçada no Jiu-Jitsu

Share it

Em ação no Mundial Master de Jiu-Jitsu, no mês de julho, nosso GMI Juninho Boi, da equipe FF Team, teve pela frente o craque Rafael Lovato, da Ribeiro JJ, em duelo na divisão de master 1. Mesmo na disputa contra o famoso campeão mundial, nosso valente GMI não se abalou e foi para dentro com tudo.

Para tentar os dois pontos no placar contra Lovato, Juninho usou uma de suas técnicas preferidas da guarda laçada. Por baixo, Juninho gira no próprio eixo e usa a perna do laço como pêndulo para inverter. A vitória no Mundial Master não veio, já que a inversão valeu apenas uma vantagem para o nosso GMI, mas a posição valeu a aula que o competidor apresenta no vídeo abaixo.

Veja, estude os detalhes das pegadas e adicione mais uma raspagem ao seu jogo!