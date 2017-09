Último dia para se inscrever na Copa Armlock de Jiu-Jitsu, em Fortaleza

Share it

Reta final para os atletas da região nordeste se inscreverem na Copa Armlock de Jiu-Jitsu com e sem kimono. O evento será realizado no dia 10 de setembro, na Faculdade Estácio-Centro, em Fortaleza e tem prazo de fechamento das inscrições para hoje, dia 6 de setembro.

Para trazer ainda mais interesse nos ávidos competidores da redondeza, a pontuação do Ranking MEIAGUARDA foi ampliada. Agora, quem faturar ouro duplo pode somar 21 mil pontos. Se ele finalizar na final, são masi 2 mil pontos extras. Veja a lista:

Campeão – 7.000 pts

Vice-campeão – 6.000 pts

3º Lugar – 5.000 pts

Vale lembrar que no absoluto as pontuações são dobradas. Além disso, o torneio vai premiar os campeões dos absolutos adulto masculino com kimonos Shark, enquanto a galera do juvenil, do master e do sênior masculino, além do feminino adulto, levam prêmios em dinheiro. Nos absolutos sem kimono, também há prêmios. Contacte a organização para saber mais, no Instagram ou Facebook.

Não perca tempo! nas lojas 1º Round, OSS ou Fort Nutri. Confira os valores da inscrição:

Categoria – 60 reais

Absoluto – 40 reais

Com kimono + Sem kimono (Categorias) – 100 reais

Com kimono + Sem kimono (Categorias + Absolutos) – 150 reais

Projeto Social – 25 reais

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (85) 98954-3813, ou no site www.meiaguarda.com.br.

(Fonte: Assessoria de imprensa)