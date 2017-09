Jiu-Jitsu para crianças: as lições de Kyra Gracie para as filhas

Share it

Qual é o melhor e mais valioso presente que você pode dar aos seus filhos? Aquele que eles serão capazes de usar a vida toda, claro.

A faixa-preta Kyra Gracie, campeã mundial grata a tudo que aprendeu no tatame, não quis saber de perder tempo, e já transmite às filhas Ayra, de 2 anos, e Kyara, de 8 meses, lições de Jiu-Jitsu inestimáveis.

“Ao mesmo tempo que está ensinando Jiu-Jitsu, você está dando amor ao seus filhos”, incentiva a comentarista do canal Combate. “Ao mesmo tempo que elas estão numa situação nova, elas estão em contato comigo, grudadas em mim. Tudo com a confiança da mãe.”

Veja no vídeo abaixo as lições e o treininho das futuras campeãs Ayra e Kyara Gracie. E você, leitor, tem filhos ou filhas que treinam? Comente com a gente.