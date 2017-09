Na nova revista digital: o Jiu-Jitsu e o sucesso, por Cauã Reymond

Share it

A partir deste mês, o nosso leitor pode ler todos os artigos de GRACIEMAG de qualquer canto do planeta.

Sim, a pedidos de muitos atletas em viagens para o exterior e de vários professores ensinando fora do Brasil, sua revista de Jiu-Jitsu favorita agora pode ser encontrada também em versão digital, para quem não quer esperar para ler nas bancas.

Para celebrar o lançamento deste presente para nossos amigos leitores em mais de 20 anos a serviço do Jiu-Jitsu, você pode assinar e receber um kimono Koral exclusivo, nas cores preto ou branco. Clique aqui e confira.

Este mês, sua GRACIEMAG, além de mais moderna, simples e eficiente, vai conquistar você com um artigo especial: como o Jiu-Jitsu influiu na trajetória de sucesso de uma das personalidades mais conhecidas no país, o ator e faixa-preta Cauã Reymond, aluno de Alexandre “Gigi” Paiva e de Paulo Sérgio Santos, da Alliance.

“Estou muito orgulhoso de estar na GRACIEMAG”, escreveu o ator Cauã Reymond nesta segunda-feira, em suas redes sociais. “Esta capa tem um valor sentimental muito grande. Devo ao Jiu-Jitsu muito da minha caminhada pessoal e profissional. O esporte não é só sobre o corpo, mas principalmente sobre a mente, o autocontrole e a força emocional. Muito obrigado, equipe GRACIEMAG”.

Seu veículo de lutas predileto tem ainda outros artigos especiais, como a aula de ataque nas costas de Neiman Gracie, atleta do Bellator, as consequências de Mayweather x Conor McGregor, entrevista com Marcus Buchecha e muito mais.

Para ler a revista digital e ver que outras atrações a edição traz, clique na imagem abaixo. Especialmente para este lançamento, oferecemos de brinde um artigo especial sobre o ídolo sumido Fernando Margarida, publicado recentemente. Oss!