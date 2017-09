José Aldo volta ao Jiu-Jitsu em luta especial contra faixa-roxa

Share it

Ex-campeão do UFC e faixa-preta de Dedé Pederneiras, José Aldo Júnior já tem novo compromisso no Jiu-Jitsu. Depois de recentemente atuar no Internacional Master da IBJJF, Aldo foi convidado para vestir novamente o kimono e participar de um torneio de arte suave.

O astro do MMA estará em ação no Sul-Americano da SJJSAF, federação presidida pelo nosso GMI Cleiber Maia. Aldo fará uma superluta especial no evento, contra o faixa-roxa Jonathan Pitbull, companheiro da equipe Nova União que tem síndrome de down.

O evento será realizado no próximo dia 17 de setembro, no Grajaú Contry Club. A entrada é franca! Veja no vídeo abaixo o convite de José Aldo e relembre sua primeira vitória no retorno aos tatames, no Internacional Master.