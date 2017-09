3 dicas de Leandro Lo para passar a guarda toureando no Jiu-Jitsu

Share it

Campeão mundial e astro do Jiu-Jitsu, Leandro Lo está de passagem pelos EUA e não deixou de manter vivo o espírito da arte suave de dividir o conhecimento. Em uma de suas paradas, o faixa-preta da Brotherhood esteve na academia Art Of Jiu-Jitsu, dos irmãos Rafael e Guilherme Mendes, e aproveitou para esmiuçar um pouco da sua passagem de guarda toureando.

Na atividade, tocada ao lado do atual campeão mundial na faixa-azul e hoje faixa-roxa Tainan Dalpra, Leandro detalhou como faz para controlar as pernas do adversário, atento à movimentação dos joelhos e quadril, para chegar com segurança na lateral do adversário.

Veja no vídeo abaixo as três principais dicas de Leandro Lo, gravadas no dojô da academia AOJ, para você melhorar hoje a sua passagem toureando.