Jiu-Jitsu: O estrangulamento vencedor de Michel Trator no UFC Roterdã

Noite de grandes lutas rolou no último sábado, dia 2, na Holanda. O UFC em Roterdã foi composto por 12 combates com grandes atletas, mas uma finalização chamou a atenção dos fãs de Jiu-Jitsu.

Michel Trator, que não bateu o peso limite da categoria de peso leve, se redimiu ao vencer com um belo estrangulamento sobre Mads Burnell, no card preliminar do evento.

Após estabilizar no controle lateral, Trator olhou para o lado e vislumbrou o caminho livre para avançar até a posição norte-sul, no qual atacou e apertou com sucesso no estrangulamento. Vale ressaltar que esta foi a segunda vez seguida em que Trator finalizou do norte-sul. Agora, o brasileiro acumula cinco sucessos consecutivos na organização.

Veja no vídeo abaixo a transição e a finalização de Michel Trator no UFC.

UFC Fight Night: Volkov x Struve

Roterdã, Holanda

2 de setembro de 2017

Alexander Volkov venceu Stefan Struve por nocaute técnico aos 3min30s do R3

Siyar Bahadurzada venceu Rob Wilkinson por nocaute técnico aos 3min10s do R2

Marion Reneau venceu Talita Bernardo por nocaute técnico aos 4min54s do R3

Leon Edwards venceu Bryan Barberena na decisão unânime dos jurados



Card preliminar

Darren Till venceu Bojan Velickovic na decisão unânime dos jurados

Mairbek Taisumov venceu Felipe Silva por nocaute a 1min24s do R1

Michel Trator finalizou Mads Burnell no estrangulamento norte-sul a 1min26s do R3

Rustam Khabilov venceu Desmond Green na decisão unânime dos jurados

Aleksandar Rakic venceu Francimar Bodão na decisão unânime dos jurados

Zabit Magomedsharipov finalizou Mike Santiago no mata-leão aos 4min22s do R2

Abdul-Kerim Edilov venceu Bojan Mihajlovic por nocaute técnico aos 2min32s do R2

Thibault Gouti venceu Andrew Holbrook por nocaute técnico aos 4min28s do R1