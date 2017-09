Achou Mayweather x McGregor meio nutella? Veja o boxe raiz de Tyson x Hollyfield

Share it

Há 20 anos, o boxe produzia uma das lutas mais comentadas da história. E não pense que o assunto foi criado em uma mistura de esportes, como foi o caso de Floyd Mayweather contra Conor McGregor, que se atacaram livremente nas redes sociais e fizeram uma duelo indicado por especialistas como pobre tecnicamente. O combate de outrora foi bem diferente.

Voltamos ao dia 28 de junho de 1997. Mike Tyson e Evander Holyfield se preparavam para uma das revanches mais aguardadas da história do boxe. Eles haviam se enfrentado no ano anterior, em duelo no qual Holyfield entrou como azarão e nocauteou Tyson no 11° assalto. Para o segundo encontro, muita expectativa, mas o duelo terminaria de maneira inesperada.

Os dois primeiros assaltos foram movimentados, com golpes poderosos dos dois boxeadores. A vantagem era de Evander, com melhores ataques ao longo das duas primeiras etapas. No terceiro round, porém, aconteceu o inacreditável: Tyson, frustrado no combate, mordeu a orelha de Holyfield, em um dos lances mais memoráveis do esporte mundial. A luta é interrompida e o árbitro retira dois pontos de Tyson antes de reiniciar o combate. A luta retornou pouco antes do fim da terceira etapa e Tyson mais uma vez morde Holyfield antes do fim do round. Durante o intervalo, o árbitro decide desqualificar Tyson pela segunda falta e declarar a vitória para Holyfield.

