Copa Podio desafia: seu filho pode vencer o Menino de Gelo no Jiu-Jitsu?

O americano Cole Abate, também conhecido como “Ice Cole” ou “Menino de Gelo”, jovem competidor frio e implacável, foi eleito o melhor lutador da divisão infantil na Copa Podio Manaus, em eleição feita entre os lutadores adultos que participaram do GP dos Médios.

O pequeno “king of kids”, que treina em San Antonio, no Texas, na academia do brasileiro Rodrigo Pinheiro, integrou a equipe de Espen Mathiesen, que duelou contra a equipe de Isaque Bahiense.

Apesar da derrota de sua equipe, o casquinha-grossa venceu suas duas lutas e foi escolhido como o melhor lutador do desafio kids de equipes, que reuniu dois times de seis crianças, entre brasileiras e americanas.

O Menino de Gelo impressionou tanto a organização que a Copa Podio quer ver mais, e propôs a Jeremy Cole, pai da ferinha, uma nova disputa na abertura do GP dos Pesados, em evento previsto para dezembro de 2017. E aí que entra o desafio, amigo leitor de GRACIEMAG. Será que sua academia tem algum pequeno pronto para encarar essa fria?

“Ice Cole” agora poderá enfrentar dois ou três garotos de países diferentes, com a mesma idade, peso e graduação. Para isso, a Copa Podio abriu um processo de seleção no site do evento, www.copapodio.com.

Dessa forma, meninos graduados apenas com a faixa-laranja (não serão consideradas outras graduções), com peso sem kimono até 38kg e idade entre 12 e 13 anos (completos até novembro de 2017) podem preencher o formulário no site da Podio e aguardar o retorno da organização, que deve ocorrer em torno de 30 dias.

Os formulários poderão ser enviados até 15 de setembro! Selecione sua ferinha e boa sorte!