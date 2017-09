Veja como Mayra Aguiar foi bicampeã mundial de judô

Share it

De kimono e faixa-preta na cintura, grandes feras do esporte pisaram no tatame para aplicar finalizações e quedas poderosas em busca do ouro mundial. Não, caro leitor. Desta vez o assunto não é Jiu-Jitsu. Arte irmã do nosso querido esporte, o judô chegou com tudo em Budapeste, na Hungria, com mais uma edição do seu Mundial.

E para delírio dos fãs brasileiros, a casca-grossa Mayra Aguiar conquistou seu segundo ouro no torneio. A fera, que atua na divisão de meio-pesados (até 78kg), venceu Mami Umeki, japonesa campeã mundial em 2015, pelo título na divisão.

Após conquistar o ouro em 2014, e figurar no pódio nas edições de 2010, 2011 e 2013, Mayra comentou a conquista minutos depois da vitória, ainda na adrenalina da luta.

“Estou muito feliz”, disse Mayra em entrevista ao Globo. “Ainda não consegui entender o que aconteceu. Eu estava muito focada. Me preparei muito, sabia o quanto era importante e gostoso ser campeã mundial.”

Para chegar ao título, Mayra venceu cinco combates antes da finalíssima, no qual bateu Umeki com um ippon no golden score, em 11 segundos.

Confira a luta completa e o lance que valeu ouro para Mayra Aguiar no vídeo abaixo!