GMI: Zé Beleza e a conquista da faixa-coral no Jiu-Jitsu

Share it

Competente professor da Escola de Jiu-Jitsu Leão Teixeira, nossa GMI na zona sul do Rio de Janeiro, o experiente Zé Beleza, enfim, chega oficialmente ao grau de mestre.

Em cerimônia realizada em Las Vegas, na última semana, Zé Beleza foi graduado com a faixa-coral no Jiu–Jitsu, juntamente com outros seis mestres que receberam suas novas faixas.

Nós conversamos com o mestre, e este relembrou momentos do início na arte suave, desde o convite de Carlos Gracie Jr. e Crolin Gracie para ser parte da equipe Gracie Barra até as aulas de Jiu-Jitsu para o sempre arisco Ryan Gracie, ainda garoto.

Confira no vídeo abaixo!