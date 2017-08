Vídeo: Um ataque duplo no Jiu-Jitsu contra a guarda De La Riva

Share it

A posição de hoje é para você, atleta da faixa-marrom ou faixa-preta, que por vezes fica sem opção para superar a guarda De La Riva invertida. Qual tal pular a passagem de guarda e tentar uma finalização sorrateira para resolver o problema de uma só vez?

Na aula, oferecida pela OZEEAN fightwear, o faixa-marrom Gabriel Bergami mostra duas finalizações para surpreender o guardeiro antes deste tentar alguma transição da guarda. Depois de prender o pé do adversário, Gabriel avança e tem opções para finalizar no pé e no leglock.

Confira no vídeo abaixo e estude mais uma opção para superar o guardeiro!