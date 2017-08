Vídeo: a graduação e a cerimônia de faixas do Mundial Master 2017

Share it

Além das batalhas do Mundial Master 2017, na última sexta-feira, dia 25, a cidade de Las Vegas recebeu outro evento importante e emocionante da comunidade do Jiu-Jitsu.

Sete mestres da nossa arte suave foram devidamente graduados pela IBJJF, na palavra do presidente Carlos Gracie Júnior. Os mestres Romero Jacaré, Maurição Gomes, Márcio Macarrão e Sérgio Penha receberam a faixa vermelha-e-branca, enquanto Rilion Gracie, Zé Beleza e Marcio Simas foram graduados à faixa-coral.

No vídeo abaixo, nossos parceiros da Gallerr mostram os detalhes da graduação e as declarações de alguns dos mestres graduados. Ligue as legendas e confira este momento histórico do Jiu-Jitsu!