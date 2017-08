Mahamed Aly ensina sua progressão para passagem de guarda favorita no Jiu-Jitsu

Share it

Faixa-preta de Jiu-Jitsu da elite mundial entre os pesados, Mahamed Aly tem na manga uma infinidade de transições que lhe colocaram nas cabeças dos últimos campeonatos.

Umas dessas, diferente das quedas poderosas e finalizações justas, é uma passagem de guarda que a fera gosta de usar com o uso detalhado de troca de pegadas e progressão no solo.

Para Mahamed, o importante para se dar bem na passagem é ter atenção nos movimentos do quadril do adversário, para que assim ele possa tomar a decisão correta na hora de avançar com as posições e chegar na lateral com segurança, sem uso de força exacerbada.

Confira o vídeo, fique atento aos detalhes, e progrida com capricho na passagem de guarda!