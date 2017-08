Demian Maia esculhamba McGregor: “Se ele em vez de boxe quiser Jiu-Jitsu, me ofereço”

Share it

Demian Maia logo estará de volta ao octógono. Após encarar Tyron Woodley pelo cinturão dos meio-médios, em duelo no qual acabou superado na decisão, o brasileiro fera do Jiu-Jitsu terá pela frente Colby Covington, no UFC São Paulo, no dia 28 de outubro.

Com a iminência do evento, o Ultimate convocou nessa terça-feira, dia 29, uma coletiva de imprensa no qual Demian esteve presente, ao lado de Lyoto Machida e Derek Brunson, escalados para a luta principal da noite.

Como era de se esperar, o duelo entre Conor McGregor e Floyd Mayweather entrou em pauta, e Demian Maia respondeu sem precisar pensar muito quando o assunto foi migração para o boxe, com direito a espetada no irlandês.

“Olha, planos de ir para o boxe eu não tenho. Mas se o McGregor quiser uma superluta no Jiu-Jitsu eu aceito”, disse o astro das finalizações em tom divertido, antes de completar. “Muito mais do que a luta, se armou uma peça de marketing para gerar renda. O Cono foi bem, durou dez assaltos, mas deu para perceber que o Floyd controlou a disputa a partir do terceiro assalto”, analisou Demian antes de fazer um paralelo da mesma situação, se fosse com o Jiu-Jitsu.

“O Jiu-Jitsu é uma arte fundamental. O Conor desafiou o Floyd e lutou por dez rounds contra o melhor de todos os tempos. Agora, se fosse o Floyd que desafiasse um lutador iniciante, um faixa-azul ou até um faixa-branca com certo tempo de treino, ele duraria poucos minutos”, cravou Demian.

E para você, amigo leitor, como seria uma luta entre o nosso Demian Maia e Conor McGregor, o atleta dos desafios milionários?