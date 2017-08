Rudson Mateus: 10 dicas de um campeão mundial de Jiu-Jitsu para faixas-brancas

Share it

Campeão mundial na faixa-marrom adulto em 2017, e devidamente graduado à faixa-preta após o feito, Rudson Mateus já passou por diversas situações no tatame e na vida até chegar ao nível de professor.

Ávido competidor de estilo agressivo e guarda perigosa, o amazonense de Manacapuru esteve nas páginas da revista GRACIEMAG #245, em coluna no qual deixou suas principais dicas para atletas iniciantes no esporte.

Confira abaixo os conselhos de Rudson Mateus para faixas-brancas e comece sua trajetória com os conselhos de quem já passou por tudo que você ainda vai passar no dojô!

A primeira dica é respeitar a tradição e a hierarquia: Sempre demonstre respeito ao seu professor e aos seus amigos de treino.

Deixe o seu ego do lado de fora do tatame. A academia de Jiu-Jitsu não é o lugar para temer perder, batucar, tomar amasso. Desista e tente de novo se for o caso, aceite perder para oponentes menores sem drama.

A distração é uma grande inimiga do faixa-branca. Preste sempre atenção quando seu professor estive ensinando. A hora de conversar com os amigos é depois de deixar a academia, ao tomar um açaí.

Sentiu que o golpe encaixou ou algum incômodo? Bata! Não forçar uma situação vai evitar que você se lesione e perca horas essenciais de treinamento.

O respeito e o amor pelo seu dojô se demonstra nas pequenas coisas. Por exemplo: lave sempre seu kimono, apareça para treinar na hora e sempre bem asseado. Isso também ajuda você a ganhar o respeito de todos em volta.

Nunca convide alguém mais graduado para treinar com você. A não ser que você já tenha total intimidade com a pessoa, isso é visto como uma quebra de hierarquia.

Sempre ao entrar no dojô, cumprimente o mestre e depois os mais graduados

É normal que os iniciantes demorem a entender os conceitos e a efetividade de algum novo golpe aprendido. No entanto, nunca duvide da técnica ensinada por seu mestre. Como faixa-preta, ele ou ela tem estrada suficiente para saber o que funciona.

Acredite em si. O Jiu-Jitsu vai ajudá-lo a confiar em si mesmo, mas você precisa não duvidar de suas forças e habilidades

Arrisque mais. Muita gente, quando aprende coisas novas, tem medo de tentar por em prática, algo normal pela falta de confiança e compreensão. No Jiu-Jitsu, porém, quem não tentar utilizar as novas técnicas vai fazer sempre o mesmo jogo, transformando-se assim num praticante limitado.

