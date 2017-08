Efeito McGregor: José Aldo quer deixar o UFC e lutar boxe profissional

Share it

Ex-campeão peso-pena do UFC, José Aldo está nos EUA com uma missão: melhorar sua habilidades no boxe. Mas se engana quem pensa que o objetivo do atleta da Nova União é afiar suas armas para atuar ainda melhor no MMA.

Depois da migração de Conor McGregor dos cages para o ringue, em luta milionária contra Floyd Mayweather na última semana, pode ser que Aldo tenha planos diferentes para seu futuro no esporte, como revelou o treinador Dedé Pederneiras em entrevista ao Combate.com .

Para Dedé, o objetivo real de José Aldo é realizar seu suposto sonho de atuar no boxe profissional. Com quatro lutas ainda a serem cumpridas no contrato do Ultimate, o desejo real do manauara é completar o compromisso com Dana White e partir de cabeça para a nobre arte.

“Ele está lá porque tem um sonho de lutar boxe profissional. Por ele, acaba com todas as lutas do UFC em três meses e vai lutar boxe profissional. O Aldo não foi treinar boxe para MMA”, disse o treinador, sem descartar planos de ainda buscar o cinturão de volta dentro do contrato vigente. “A gente está esperando o UFC se pronunciar. Estamos atrás deles para fechar essa luta dele com Cub Swanson, ou com outra pessoa qualquer, com um cara bem ranqueado. E esperar a oportunidade de lutar de novo pelo título.”

Em sua última empreitada fora do MMA, José Aldo lutou de kimono no Internacional Master de Jiu-Jitsu, no Tijuca Tênis Clube, em tornei no qual acabou superado nas quartas de final.

