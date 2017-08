GMI: Uma passagem da guarda laçada com o selo de qualidade Domo

Share it

Para descomplicar o jogo por cima contra os adversários que trabalham na embolada guarda laçada, nossos GMIs do Centro de Treinamento Esportivo Domo nos mandaram um vídeo com a solução.

Na aula, o professor Christofer Biude avança com técnica sobre a laçada do faixa-preta Wilson Ulhoa. Para transpor, o casca-grossa mostra passo a passo como se desvencilhar das pegadas do adversário e chega ao lado do oponente após jogar sobre todas as etapas.

Veja no vídeo abaixo os detalhes da progressão, estude e adapte ao seu jogo por cima no Jiu-Jitsu!