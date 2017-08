As inscrições e os prêmios para a Copa Armlock de Jiu-Jitsu, no Ceará

Share it

Atenção, povo do Ceará à procura de um torneio para se testar no mês que vem:

A Copa Armlock de Jiu-Jitsu promete sacudir a cidade de Fortaleza, no próximo dia 10 de setembro, um domingo, tanto nas modalidades com e sem kimono.

O evento será no confortável ginásio da Faculdade Estácio-Centro, local de fácil acesso e sempre requisitado pelos competidores cearenses.

A Copa Armlock vai premiar os campeões dos absolutos adulto masculino com kimonos Shark, enquanto a galera do juvenil, do master e do sênior masculino, além do feminino adulto, levam prêmios em dinheiro.

Nos absolutos sem kimono, também há prêmios. Contacte a organização para saber mais, no Instagram ou Facebook, aqui.

Outro atrativo do torneio é a pontuação com bônus no Ranking Meia-Guarda, que aponta os melhores da temporada.

Inscreva-se esta semana mesmo. Aproveite que o torneio entrou no período do segundo lote e garanta sua vaga até o dia 2 de setembro, com desconto. O prazo final para disputar o evento é 6 de setembro.

As matrículas devem ser feitas nas lojas 1º Round, OSS e Fort Nutri.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (85) 98954-3813 ou pelo site www.meiaguarda.com.br.