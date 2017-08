Megaton, Mario Sperry, Titi e mais campeões no segundo dia de Mundial Master de Jiu-Jitsu

Share it

Em seu segundo dia de lutas, o Mundial Master da IBJJF recebeu mais uma legião de professores veteranos para as disputas na faixa-preta. O torneio, que contou com mais de 20 áreas em enorme ginásio de Las Vegas, teve nessa sexta-feira, dia 25, as disputas do master 3 ao 7.

No master 3, alguns nomes brilharam com destaque, como é o caso do nosso GMI Cristiano “Titi” Lazzarini, líder da BH Rhinos que representou a Gracie Barra com o ouro na divisão de pesos pesados. Campeões mundiais como adulto em priscas eras, Omar Salum (Gracie Humaitá) e Cássio Werneck (Cassio Werneck BJJ) também brilharam este ano, com os ouros nos pesos pluma e leve, respectivamente.

Também no master 3, Fabiano “Pega Leve” Scherner pegou o ouro no pesadíssimo. No absoluto, nosso GMI Roberto Godói (G13) chegou à finalíssima, mas acabou superado por Viktor Doria (Fight Sports), o que lhe rendeu a segunda prata no torneio, após conquistar a primeira no peso super pesado.

No master 4, o destaque ficou para a casca-grossa Karlona Hipólito (Top Brother). Acostumada a competir no adulto em torneios brasucas, a experiente competidora entrou como uma máquina no master e faturou peso e absoluto.

No master 5, algumas lendas do esporte mostraram o porquê de terem o nome escrito na história da arte suave. Com sua tradição de levinhos valentes, a Gracie Humaitá levou ouro duplo na divisão com o inoxidável Wellington “Megaton” Diaz. Atleta de larga quilometragem nos mundiais adulto e master, desde a criação dos mesmos, o pai de Mackenzie Dern brilhou primeiro com o ouro no peso-pena, para em seguida encarar o gigante Zé Mario Sperry pelo título absoluto. Com duas raspagens, Megaton bateu Sperry e reinou no aberto.

Ainda no master 5, dois veteranos da equipe Carlson Gracie, Zé Mario e Luis “Bebeo” Duarte, conquistaram o título mundial nas divisões de super pesado e pesadíssimo, respectivamente. Já no master 6, o pai de Marcus Buchecha, Clayton Almeida (Zenith), ficou com o ouro na faixa-preta pesadíssimo.

Confira abaixo os resultados atualizados da faixa-preta após o segundo dia de Mundial de Masters!

BLACK / Master 1 / Male / Rooster

1 – Milton Carlos Bastos P. do Nascimento – Ares BJJ

2 – Andre Porto de Carvalho – Frontline Academy

3 – Juan Lopes da Silva – Carlson Gracie Team

3 – Takahito Yoshioka – Atos Jiu-Jitsu

BLACK / Master 1 / Male / Light-Feather

1 – Pablo da Silva Santos – Pablo Silva BJJ – ZR Team

2 – Daniel Beleza G. de Andrade – SAS Team USA

3 – Luis Felipe Ninja de Moraes Pinto – Leonardo Peçanha Association

3 – Rene Eduardo Lopez – Brasa CTA

BLACK / Master 1 / Male / Feather

1 – Diego Bispo Conceição – Ares BJJ

2 – Osvaldo Augusto Honorio Moizinho – Ares BJJ

3 – Igor Silva Maia – Gracie Barra

3 – Jason Alexander Gagnon – Alliance

BLACK / Master 1 / Male / Light

1 – Bruno Pereira Pires – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Rafael Rosendo dos Santos – Alliance

3 – Francisco Daniel Pires Tavares – SAS Team USA

3 – Nuno Manuel N. F. Martins – BARBOSA JIU-JITSU

BLACK / Master 1 / Male / Middle

1 – Clark Rouson Gracie – Clark Gracie Jiu Jitsu Academy

2 – Bruno Almeida Alves – Sydney Jiu-Jitsu Academy / ZR Team

3 – Dan Schon – Schon BJJ

3 – Rafael Monteiro Barbosa – Soul Fighters BJJ

BLACK / Master 1 / Male / Medium-Heavy

1 – Vitor Henrique Silva Oliveira – GF Team

2 – Joshua Roy Hinger – Atos Jiu-Jitsu

3 – Eduardo Santoro de Camargo – ESJJ (Excelence School of Jiu-Jitsu)

3 – Victor Del Corso Bomfim – GF Team

BLACK / Master 1 / Male / Heavy

1 – Matthew Kevin Jubera – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Wancler Oliveira Costa Santos – GF Team

3 – Carlos Fernando Ribeiro Sievert – Gracie Barra

3 – Giovanne Guedes Dellamea – Alliance

BLACK / Master 1 / Male / Super-Heavy

1 – Rafael Lovato Jr. – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Alan Regis de Assis – Academia Tatuapu Team

3 – Daniel Marcos Alves de Andrade – GF Team

3 – Diogo Moraes Azevedo – Luiz Paulo Jiu-Jitsu

BLACK / Master 1 / Male / Ultra-Heavy

1 – James Richard Puopolo – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Thiago Gaia T. Oliveira Marques – GF Team

3 – Kaliffa Gonçalves Oliveira – Gracie Barra

3 – Kenneth Vernon Otieno Brown – Mike Moses’ Competition Team

BLACK / Master 1 / Male / Open Class

1 – Rafael Lovato Jr. – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Rafael Monteiro Barbosa – Soul Fighters BJJ

3 – James Richard Puopolo – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Joshua Roy Hinger – Atos Jiu-Jitsu

BLACK / Master 1 / Female / Feather

1 – Ariane Pereira Guarnier – CheckMat

2 – Eirin Cathrine Nygren – Frontline Academy

3 – Mylene Ramos Manalo – Cascao Jiu-Jitsu

BLACK / Master 1 / Female / Light

1 – Jena Rae Bishop – Gracie Humaita

2 – Melissa Bentley – Renato Tavares Association

3 – Leoni Munslow – New School BJJ

3 – Rosangela Sousa Alves da Silva – Gracie Elite Team

BLACK / Master 1 / Female / Middle

1 – Amanda Loewen – SBG International (SBGI)

2 – Marília da Conceição F. A. Vieira – Gracie Barra

3 – Karen Elizabeth Peterson – Clockwork Jiu-Jitsu

3 – Katharine Elizabeth Lantz – Ribeiro Jiu-Jitsu

BLACK / Master 1 / Female / Medium-Heavy

1 – Leah Roseanne Taylor – SBG International (SBGI)

2 – Monique Ricardo Carvalho – CheckMat

3 – Ida Josefin Hansson – CheckMat

3 – Sara Elizabeth Fearon – Guerrilla Jiu Jitsu

BLACK / Master 1 / Female / Super-Heavy

1 – Jennifer A. Case – Renato Tavares Association

2 – Hillary VanOrnum – Impact Jiu Jitsu

3 – Anna Carolina Luz Tavares – Soul Fighters BJJ

3 – Natalie Cavin – Paulo Ribeiro Brazilian Jiu Jitsu Team

BLACK / Master 1 / Female / Open Class

1 – Jena Rae Bishop – Gracie Humaita

2 – Hillary VanOrnum – Impact Jiu Jitsu

3 – Amanda Loewen – SBG International (SBGI)

3 – Jennifer A. Case – Renato Tavares Association

BLACK / Master 2 / Male / Rooster

1 – Leandro Lopes Escobar – Soul Fighters BJJ

2 – Daniel Lima Eulalio – Fight Club Jiu Jitsu

3 – Jorge Rodrigo Nascimento de Azevedo – GF Team

3 – Ronald Stephen Henderson Jr. – CheckMat

BLACK / Master 2 / Male / Light-Feather

1 – Gustavo Adolfo Fonseca Jr. – Atos Jiu-Jitsu

2 – Jeysen Santiago dos Santos – Gracie Humaita

3 – Alexandre Ogawa – Ogawa Jiu Jitsu

3 – Carlos Eduardo de Almeida Goncalves – American Top Team

BLACK / Master 2 / Male / Feather

1 – Samuel Braga Olivar da Cruz – Gracie Barra

2 – Andre Carvalho Monteiro – A-Force Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Paul Wesley Anders-Stout – Team Shawn Hammonds

3 – Rodrigo Ranieri de Faria – Zenith BJJ

BLACK / Master 2 / Male / Light

1 – Marcos Alejandro Torregrosa – Yemaso Brazilian Jiu-Jitsu

2 – Michael Estuart Cusi – Alliance

3 – Daisuke Shiraki – Carpe Diem Hope

3 – Rolando Delgado III – GF Team International

BLACK / Master 2 / Male / Middle

1 – Denis Mitchel Batista Pinto – Fight Sports

2 – Eduardo Catello Almendra – Fit 21

3 – Alexander Vamos – Renzo Gracie Academy

3 – Alexandre Di Chiara Guimarães Salgado – Soul Fighters BJJ

BLACK / Master 2 / Male / Medium-Heavy

1 – Gustavo Ramos Campos – Atos Jiu-Jitsu

2 – Eder de Souza Persiliano – DDR Jiu Jitsu

3 – Eduardo Milioli – Gracie Elite Team

3 – Rodrigo Pinheiro Breves – Gracie Humaita

BLACK / Master 2 / Male / Heavy

1 – Omar Sabha – Brazilian Top Team

2 – Gustavo Camargo de Alencar – Gracie Barra

3 – Fabricio dos Santos Camoes – Gracie Humaita USA

3 – Rafael Soares Rodrigues Ferreira – GF Team

BLACK / Master 2 / Male / Super-Heavy

1 – Diego Pereira de Santana – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Bruno Lopes Leandro – Ns Brotherhood

3 – Fabio Jose Romão e Silva – Morumbi Academy

3 – Josh Souder – Marcio Cruz BJJ

BLACK / Master 2 / Male / Ultra-Heavy

1 – Carlos Jose Melo – Coalition 95

2 – Bruno Bastos Cruz – LEAD BJJ

3 – Rodrigo Leite de Medeiros – Brasa CTA

3 – Rodrigo Munduruca – Gracie Humaita

BLACK / Master 2 / Male / Open Class

1 – Gustavo Ramos Campos – Atos Jiu-Jitsu

2 – Eder de Souza Persiliano – DDR Jiu Jitsu

3 – Diego Pereira de Santana – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Ronald Stephen Henderson Jr. – CheckMat

BLACK / Master 2 / Female / Light-Feather

1 – Bernadette Grace Bishop – Peter de Been JJ

2 – Rachel Noelle Morrison – Zenith BJJ

3 – Linda Lindström – Dynamix Fighting Sports

3 – Sue Ellen Ausman – Travis Lutter Brazilian Jiu-Jitsu

BLACK / Master 2 / Female / Feather

1 – Kristen Marie Davidson – Brazilian Top Team

2 – Lana Vy Hunter – Gracie Elite Team

BLACK / Master 2 / Female / Light

1 – Kelley Rene Perotti – Atos Jiu-Jitsu

2 – Melissa Anne Bardfield – Gracie Elite Team

BLACK / Master 2 / Female / Middle

1 – Leanna M Dittrich – Fight Sports

2 – Kristine D. Felts – Peak Performance

3 – Christina Moroz Barry – Behring Jiu-Jitsu Manitoba

3 – Katia Guimaraes Cardoso de Pina – Pedro Pina BJJA

BLACK / Master 2 / Female / Super-Heavy

1 – Luana Beatriz Gomes Fiquene – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Ronda K. Andrews-Rosa – Gracie Humaita

3 – Cherine Fons – Alliance

BLACK / Master 2 / Female / Open Class

1 – Luana Beatriz Gomes Fiquene – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Kristine D. Felts – Peak Performance

3 – Christina Moroz Barry – Behring Jiu-Jitsu Manitoba

3 – Melissa Anne Bardfield – Gracie Elite Team

BLACK / Master 3 / Male / Rooster

1 – Ayumu Shioda – Paraestra Hachioji

2 – Hiroaki Yoshioka – Paraestra Izumi

3 – Firdavs Sulaimonov – Jiu-Jitsu For Life Team

3 – Jeffrey Dean Bourgeois – One Jiu-Jitsu USA

BLACK / Master 3 / Male / Light-Feather

1 – Omar Antonio Lima Salum Junior – Gracie Humaita

2 – Marcus Vinicius Barros Norat – Gracie Humaita

3 – Fabio Vieira Machado – Soul Fighters BJJ

3 – Gabriel Willcox Furley – Carlson Gracie Team

BLACK / Master 3 / Male / Feather

1 – Daniel V. Alvarez Jr. – LEAD BJJ

2 – Sebastian Augusto Lalli – CheckMat

3 – Ronaldo Baptista Campos – Fenix BJJ Woburn

3 – Sandro Ribeiro Santiago – Sandro Batata Brazilian Jiu-jitsu

BLACK / Master 3 / Male / Light

1 – Wagnney Fabiano Silva dos Santos – Nova União

2 – Suyan Lopes Queiroz – Carlson Gracie Team

3 – Fabricio Medeiros – Renato Tavares Association

3 – Scott Boudreau – West Coast BJJ

BLACK / Master 3 / Male / Middle

1 – Cássio Rios Werneck – Cassio Werneck BJJ

2 – Marcelo Santos Azevedo – Gracie Barra

3 – Jose Carlos Hissa Granja – Nova União

3 – Régis da Silveira Lebre – Gracie Humaita

BLACK / Master 3 / Male / Medium-Heavy

1 – Marcos Escobar Saad – Brasa CTA

2 – Matthew John Edward Norris – Gracie Barra JJ

3 – Márcio Catenacci de Aquino – Ns Brotherhood

3 – Ronaldo Milanesi M. Chaves – CheckMat

BLACK / Master 3 / Male / Heavy

1 – Cristiano Santos Lazzarini – Gracie Barra

2 – Damian Michael Hirtz – Alliance

3 – Charles Faria Correa – G13 BJJ

3 – Roger Dias Coelho – RCBJJ-Costa Rica

BLACK / Master 3 / Male / Super-Heavy

1 – Anthony Lamar Scales – Nova União

2 – Roberto Godoi – G13 BJJ

3 – Marcos da Matta Meira – American Top Team

3 – Raul Francisco Jimenez Trivino – Alliance

BLACK / Master 3 / Male / Ultra-Heavy

1 – Fabiano Andre Scherner – Gracie Barra

2 – Viktor de Araujo K. Doria – Fight Sports

3 – Claudio Daniel Bonfim da Silva – Team Jucão

3 – Julio da Silva Pinheiro – G13 BJJ

BLACK / Master 3 / Male / Open Class

1 – Viktor de Araujo K. Doria – Fight Sports

2 – Roberto Godoi – G13 BJJ

3 – Marcos Escobar Saad – Brasa CTA

3 – Ronaldo Milanesi M. Chaves – CheckMat

BLACK / Master 3 / Female / Light

1 – Cynthia Dyann Hales – Gracie Barra

2 – Hanna Sillén – Viva Zapata Jiu Jitsu

BLACK / Master 3 / Female / Medium-Heavy

1 – Jennifer Lynn Whitcomb – Jiu-Jitsu For Life Team

2 – Leticia Seguetto Tanabe Lalli – CheckMat

BLACK / Master 3 / Female / Heavy

1 – Leah Rae Mancillas – BJJ Revolution Team

2 – Jennifer L. Russell – OCBJJ

BLACK / Master 3 / Female / Open Class

1 – Leticia Seguetto Tanabe Lalli – CheckMat

2 – Hanna Sillén – Viva Zapata Jiu Jitsu

3 – Jennifer Lynn Whitcomb – Jiu-Jitsu For Life Team

3 – Leah Rae Mancillas – BJJ Revolution Team

BLACK / Master 4 / Male / Rooster

1 – Yoshihiro Fujita – Fujita Jiu-Jitsu

2 – Yasuo Matsumoto – Grasco Jiu-Jitsu Academy

BLACK / Master 4 / Male / Light-Feather

1 – Alessandro Cirone Nagaishi – CheckMat

2 – Marcelo Pache Saldanha Ferreira – Carlson Gracie Team

3 – Claudionor Cardoso da Silva – Eq. Claudionor Cardoso

BLACK / Master 4 / Male / Feather

1 – Renato Sampaio Tavares Filho – Renato Tavares Association

2 – Alexandre Teixeira Araujo – Ataque Duplo

3 – Andrei Osti Andrezzo – Cia Paulista

3 – Blaine Lacanaria – Alliance

BLACK / Master 4 / Male / Light

1 – Andre Luiz Leite – Soul Fighters BJJ

2 – Rodrigo Medeiros – Carlson Gracie Team

3 – Adimilson da Rosa Brites – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – John Mark Frankl – SBG International (SBGI)

BLACK / Master 4 / Male / Middle

1 – Kevin P. Menard – Zenith BJJ

2 – Ricardo Miller Ribeiro – Paragon BJJ Academy

3 – Shawn Michael Hammonds – Team Shawn Hammonds

3 – Tom D. Knox – Cleber Jiu Jitsu

BLACK / Master 4 / Male / Medium-Heavy

1 – Carlos Alberto Terrinha – Gracie Barra

2 – Gary Allen Armbrust – Pacific Top Team

3 – Brian Ford – Gracie Barra

3 – Thorin Oakenshield Ryan – Gracie Elite Team

BLACK / Master 4 / Male / Heavy

1 – Sérgio Ávila – CheckMat

2 – Kurt W Shrout – BJJ Revolution Team

3 – Daniel Druker – Fight Sports

3 – Salvador Martin Flores – Soul Fighters BJJ

BLACK / Master 4 / Male / Super-Heavy

1 – David Rothwell – Pacific Top Team

2 – Jaime Paul Jara – Cassio Werneck BJJ

3 – Christopher E. Howe – McVicker’s Brazilian Jiu Jitsu

3 – Reginaldo Gurgel F. de Almeida – Gracie Barra JJ

BLACK / Master 4 / Male / Ultra-Heavy

1 – Luiz Henrique V. Saldanha – Gracie Barra

2 – Stephen Vincent Hall – Alliance

3 – David Lohsen – Gracie Elite Team

3 – Niels Sondergaard Burgess – Cleber Jiu Jitsu

BLACK / Master 4 / Female / Light

1 – Sonya M. B. Plavcan – Alliance

2 – Marie Fanton – Gracie Barra

3 – Deanna Lynn Yohe – Gracie Barra

BLACK / Master 4 / Female / Super-Heavy

1 – Karla Hipolito de Albuquerque – Top Brother

2 – Misty Victoria Shearer – Brazil 021 School of Jiu-Jitsu Edmonton

BLACK / Master 4 / Female / Open Class

1 – Karla Hipolito de Albuquerque – Top Brother

2 – Marie Fanton – Gracie Barra

3 – Deanna Lynn Yohe – Gracie Barra

3 – Misty Victoria Shearer – Brazil 021 School of Jiu-Jitsu Edmonton

BLACK / Master 5 / Male / Light-Feather

1 – Henry Chan – Gracie Barra

2 – Joseph T. Alleva – Bonsai JJ – USA

BLACK / Master 5 / Male / Feather

1 – Wellington Leal Dias – Gracie Humaita

2 – Kelly Gerald Johnson – Gracie Jiu-Jitsu Pedro Sauer Team

BLACK / Master 5 / Male / Light

1 – Ricardo Guimarães – Gracie Humaita

2 – Sergio Conrado Quintanilha de Sa – Gracie Elite Team

3 – Les Dewayne Tate – Gracie Barra

3 – Timothy Michael Morris – Rodrigo Pinheiro BJJ

BLACK / Master 5 / Male / Middle

1 – Joel T. Gingery – Alliance

2 – Souleymane Dicko – Mako Team Paris

3 – Gregory Allan Holmes – Relson Gracie

3 – Nelson Couto Monteiro Jr. – Gracie Barra

BLACK / Master 5 / Male / Medium-Heavy

1 – Louis Jungwook Choi – Atos Jiu-Jitsu

2 – Kevin Bellard – Gracie Elite Team

3 – Alex Da Silva – Gracie Barra JJ

3 – Mavrick J Lobe – Gracie Barra

BLACK / Master 5 / Male / Heavy

1 – Evaldo Correa Lima – Neutral Grounds / Gracie Jiu Jitsu Long Beach

2 – Amilcar Cipili – Gracie Humaita

3 – David Allen Ogden – Gracie Barra

BLACK / Master 5 / Male / Super-Heavy

1 – José Mário Sperry – Mario Sperry Jiu-Jitsu

2 – Ailson Henrique Brites – Team Jucão

3 – Alexander Matthew Todorovich – CheckMat

3 – Kelly Don Rundle – Renato Tavares Association

BLACK / Master 5 / Male / Ultra-Heavy

1 – Luis Roberto de Moraes Duarte – Carlson Gracie Team

2 – Maurice Duane Geyen – Gracie Humaita

3 – Tim Ronald Thurman – De La Riva Jiu-Jitsu USA

BLACK / Master 5 / Male / Open Class

1 – Wellington Leal Dias – Gracie Humaita

2 – José Mário Sperry – Mario Sperry Jiu-Jitsu

3 – Ricardo Guimarães – Gracie Humaita

3 – Tim Ronald Thurman – De La Riva Jiu-Jitsu USA

BLACK / Master 6 / Male / Light-Feather

1 – Lucas Lemi Podadera Orge – Soul Fighters BJJ

2 – David Sammet – The Jiu-Jitsu Academy

BLACK / Master 6 / Male / Feather

1 – Kouichi Kamitanida – Newaza World Sakurajima

2 – Rommel Dunbar – United Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Frank Anthony Miranda – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Glenn C. Jarrell – A-Force Brazilian Jiu-Jitsu

BLACK / Master 6 / Male / Light

1 – Sean P. Burke – Alliance

2 – Perry Ronald Bateson – N.W. Jiu-Jitsu Academy – Maple Ridge

3 – Itabora Ferreira – Alliance

3 – Rafael Robert Lovato Sr. – Ribeiro Jiu-Jitsu

BLACK / Master 6 / Male / Middle

1 – Gustavo Guadalupe Enriquez – Infinite Jiu Jitsu

2 – Joseph Thompson – Soca BJJ

3 – Al Guinee – Gracie Barra

3 – Eddy Lievrouw – Fernando Boi JJ International

BLACK / Master 6 / Male / Medium-Heavy

1 – Brian Edward Beauchamp – Fabricio International Team – FIT

2 – Wandro Jose Soares Ribeiro – Equipe Behring

3 – Raymond J Winters – Sergio Penha Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Ronald Ray Hale – American Top Team – West Palm Beach

BLACK / Master 6 / Male / Heavy

1 – Gay Elgin Cobham – De La Riva Jiu-Jitsu USA

2 – Michael James Atkin – SAS Team USA

3 – Thomas Gerald Haselton – Gracie Humaita

BLACK / Master 6 / Male / Super-Heavy

1 – Brian Carl Germain – Carlson Gracie Team

2 – Hiroyuki Kimura – Team Shinnihon

BLACK / Master 6 / Male / Ultra-Heavy

1 – Clayton Ferreira de Almeida – Zenith BJJ

2 – Kenneth Richard Geist – Foster Brazilian Jiu-Jitsu

BLACK / Master 6 / Male / Open Class

1 – Wandro Jose Soares Ribeiro – Equipe Behring

2 – Kouichi Kamitanida – Newaza World Sakurajima

3 – Itabora Ferreira – Alliance

BLACK / Master 7 / Male / Light-Feather

1 – Kenneth Wayne Cameron – Gracie Elite Team

BLACK / Master 7 / Male / Feather

1 – Stan Mabry – Luiz Palhares Jiu Jitsu

2 – Igor Dominguez Andrade – Gracie Barra

BLACK / Master 7 / Male / Light

1 – Roberto Diniz Vinagre – Gracie Barra

BLACK / Master 7 / Male / Middle

1 – James Allan Nations – Carlson Gracie Team

2 – Rodney Stiffler – SAS Team USA

3 – Alan J Gatoff – Team Jucão

BLACK / Master 7 / Male / Medium-Heavy

1 – Bradley Francis Thompson – Alliance

2 – David Eric Loyst – Gracie Barra

BLACK / Master 7 / Male / Heavy

1 – Paul Lloyd Davies – Gracie Barra

BLACK / Master 7 / Male / Super-Heavy

1 – John Parker Lapp – Brasa CTA