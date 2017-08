Marcus Buchecha vence Leandro Lo na final do IBJJF Pro League de Jiu-Jitsu

Share it

Fim de papo no GP que reuniu as maiores feras de peso pesado da arte suave mundial. Com card galáctico, o IBJJF Pro League de Jiu-Jitsu, realizado nesta sábado, dia 26, reuniu oito grandes nomes do nosso esporte na busca do títuo e de 40 mil dólares de premiação ao vencedor.

Atual campeão mundial absoluto da IBJJF, Marcus Buchecha foi o grande campeão. Ele encarou o amigo e rival nos tatames Leandro Lo, em duelo técnico que remontou a final do absoluto faixa-preta do Mundial deste ano.

Para chegar na disputa pelo ouro, Buchecha teve primeiro que superar Dimitrius Souza, em combate superado nas vantagens, e em seguida finalizar João Gabriel Rocha na chave de pé. Lo, por sua vez, abriu a caminha ao finalizar Ricardo Evangelista na kimura, e em seguida bater André Galvão nas vantagens.

Na finalíssima, Buchecha fez pressão por cima, enquanto Lo trabalhava na guarda para raspar. Sem conseguir somar pontos, Buchecha e Lo ficaram empatados com 1 a 1 nas vantagens. Os juízes acharam que Buchecha foi melhor, e a feragarantiu o título e o prêmio de 40 mil dólares. Com o segundo lugar, Lo ficou com um cheque de 10 mil dólares.

Confira abaixo os resultados completos do evento!

1° rodada

Marcus Buchecha venceu Dimitrius Souza por 3 a 0 nas vantagens

João Gabriel Rocha venceu Márcio Pé de Pano por 1 a 0 nas vantagens

Leandro Lo finalizou Ricardo Evangelista na kimura

André Galvão venceu Xande Ribeiro por 4 a 0 nas vantagens

Semifinais

Marcus Buchecha finalizou João Gabriel Rocha na chave de pé reta

Leandro Lo venceu André Galvão nas vantagens

Final

Marcus Buchecha venceu Leandro Lo na decisão dos árbitros, após 1 a 1 nas vantagens

