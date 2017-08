Jiu-Jitsu: Talita Treta estreia com finalização no mata-leão no Bellator 182

Share it

Campeã mundial de Jiu-Jitsu na faixa-preta, Talita “Treta” Nogueira fez sua aguardada estreia no Bellator nessa sexta-feira, dia 25, na edição de número 182 do evento, realizado em Verona, Nova York.

Invicta no MMA com seis sucessos até então, a fera partiu para o debute na organização americana no intuito de manter o cartel perfeito. Do outro lado, a atleta peso-pena Amanda Bell lhe recepcionou no evento.

Para sair com a vitória, Treta mostrou habilidade na trocação, mas foi com sua melhor cartada que ela trouxe a vitória. Com o Jiu-Jitsu sem kimono em dia, Talita girou para as costas e rapidamente pegou no mata-leão, aos 3min44s do primeiro round.

GRACIEMAG entrou em contato com Talita logo após o combate. A faixa-preta, ainda na adrenalina da luta, comentou a transição que culminou na vitória, esta que havia sido praticada minutos antes do duelo.

“Parece que a luta foi um sonho. Agora que acabou, a adrenalina é tão alta que parece que não aconteceu, mas dentro do cage eu estava muito focada na vitória. Eu treinei muito a posição, aquela situação de luta. Meu jogo não é segredo para ninguém. Vim do Jiu-Jitsu e estava confiante no que a gente ia fazer. A gente tem a maior inspiração de todas no nosso tatame treinando, que é o Demian Maia, então estava confiante e a posição da vitória saiu porque nós treinamos muito. Estou muito feliz”, disse empolgada Talita, que agora soma sete vitórias e nenhuma derrota no currículo.

Confira abaixo o lance da transição e o mata-leão de Talita Treta!

