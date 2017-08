Inscreva-se com desconto no Prime Esportes Jiu-Jitsu Experience, em São Paulo

Share it

Para os competidores de São Paulo e região, uma nova experiência na arte suave chega no dia 1 de outubro. A Prime Esportes, conhecida marca de tatames e produtos esportivos, realiza no ginásio do São Paulo Futebol Club o seu primeiro Prime Esportes Jiu-Jitsu Experience, com várias atrações relacionadas ao mundo do nosso esporte.

O evento, com foco nos atletas, professores e amantes da arte suave, conta com combates eletrizantes em todas as faixas, seminários, cursos de regras, cursos de primeiros socorros, praça de alimentação com food trucks, exposições com degustações de produtos e muito mais.

O evento está no seu primeiro lote, com inscrições limitadas e preço promocional até o dia 15 de setembro. Então não perca tempo. Organize sua agenda, vista sem kimono e viva essa experiência do Jiu-Jitsu com a Prime Esportes!

Serviço:

1° Prime Esportes Jiu-Jitsu Experience

Data: 1 de outubro de 2017

Local: Ginásio do Morumbi – Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Morumbi, São Paulo

Inscrições: SouCompetidor.com (link direto)

1° Lote: Até o dia 15/09

Valores: Categoria – 80 reais | Categoria + Absoluto – 100 reais