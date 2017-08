Guto Campos e Rafael Lovato brilham com ouro duplo no Mundial Master de Jiu-Jitsu 2017

Share it

Foi dada a largada no maior torneio de veteranos do planeta. O Mundial Master de Jiu-Jistu 2017 começou nesta semana em Las Vegas, e os maiores cascas-grossas da arte suave pisaram no tatame no primeiro dia de evento, nessa quinta-feira, dia 24, para mostrar que ainda têm muita lenha para queimar.

As divisões de master 1 e master 2 na faixa-preta foram os destaques do dia, e dois nomes conhecidos dos aficionados por Jiu-Jitsu reinaram no masculino. No master 1, Rafael Lovato Jr. (Ribeiro JJ) mordeu o ouro duplo, enquanto no master 2 foi Guto Campos (Atos JJ) quem deu as cartas e sagrou-se campeão também no peso e no aberto.

Campeão mundial no adulto faixa-preta, Rafael Lovato conquistou mais um título duplo no master 1. Para tal, a fera encarou e venceu sete lutas no torneio. No super-pesado, Lovato finalizou três adversários para chegar na final contra Alan Régis (Tatuapu Team), em duelo definido nos pontos. Já no aberto, Lovato venceu a primeira nos pontos, no segundo duelo finalizou Josh Hinger e na finalíssima bateu o duro Rafael Formiga (Soul Fighters) após passar a guarda e somar os três pontos que lhe renderam o ouro duplo.

Já no master 2, nosso GMI Guto Campos, líder da Guetho Jiu-Jitsu ao lado do irmão Guilherme, vestiu a bandeira da Atos e partiu rumo à glória. O ouro duplo veio primeiro com a conquista do título no meio-pesado, após bater Eder Persiliano (DDR JJ) nos pontos, após raspar e quedar. No absoluto, Guto e Eder voltaram a se enfrentar. Em final mais apertada, Guto impôs o seu jogo e conseguiu o topo do pódio após superar o duelo nas vantagens.

No feminino, a mulheres boas de chão também fizeram bonito. No master 1, a valente peso leve Jena Bishop (Gracie Humaitá) não se contentou apenas com o ouro na sua divisão de peso. Destemida, Jena se jogou contra as atletas mais pesadas e faturou o absoluto após superar Hillary VanOrnum (Impact Jiu-Jitsu), atleta medalha de prata no super-pesado. No master 2, quem se deu bem foi Luana Beatriz (Ribeiro JJ). A fera levou pra casa o título no peso super-pesado e no peso aberto, após superar Kristine Felts (Peak Performance) na finalíssima.

Confira abaixo os resultados da faixa-preta no master 1 e master 2!

BLACK / Master 1 / Male / Rooster

1 – Milton Carlos Bastos P. do Nascimento – Ares BJJ

2 – Andre Porto de Carvalho – Frontline Academy

3 – Juan Lopes da Silva – Carlson Gracie Team

3 – Takahito Yoshioka – Atos Jiu-Jitsu

BLACK / Master 1 / Male / Light-Feather

1 – Pablo da Silva Santos – Pablo Silva BJJ – ZR Team

2 – Daniel Beleza G. de Andrade – SAS Team USA

3 – Luis Felipe Ninja de Moraes Pinto – Leonardo Peçanha Association

3 – Rene Eduardo Lopez – Brasa CTA

BLACK / Master 1 / Male / Feather

1 – Diego Bispo Conceição – Ares BJJ

2 – Osvaldo Augusto Honorio Moizinho – Ares BJJ

3 – Igor Silva Maia – Gracie Barra

3 – Jason Alexander Gagnon – Alliance

BLACK / Master 1 / Male / Light

1 – Bruno Pereira Pires – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Rafael Rosendo dos Santos – Alliance

3 – Francisco Daniel Pires Tavares – SAS Team USA

3 – Nuno Manuel N. F. Martins – BARBOSA JIU-JITSU

BLACK / Master 1 / Male / Middle

1 – Clark Rouson Gracie – Clark Gracie Jiu Jitsu Academy

2 – Bruno Almeida Alves – Sydney Jiu-Jitsu Academy / ZR Team

3 – Dan Schon – Schon BJJ

3 – Rafael Monteiro Barbosa – Soul Fighters BJJ

BLACK / Master 1 / Male / Medium-Heavy

1 – Vitor Henrique Silva Oliveira – GF Team

2 – Joshua Roy Hinger – Atos Jiu-Jitsu

3 – Eduardo Santoro de Camargo – ESJJ (Excelence School of Jiu-Jitsu)

3 – Victor Del Corso Bomfim – GF Team

BLACK / Master 1 / Male / Heavy

1 – Matthew Kevin Jubera – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Wancler Oliveira Costa Santos – GF Team

3 – Carlos Fernando Ribeiro Sievert – Gracie Barra

3 – Giovanne Guedes Dellamea – Alliance

BLACK / Master 1 / Male / Super-Heavy

1 – Rafael Lovato Jr. – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Alan Regis de Assis – Academia Tatuapu Team

3 – Daniel Marcos Alves de Andrade – GF Team

3 – Diogo Moraes Azevedo – Luiz Paulo Jiu-Jitsu

BLACK / Master 1 / Male / Ultra-Heavy

1 – James Richard Puopolo – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Thiago Gaia T. Oliveira Marques – GF Team

3 – Kaliffa Gonçalves Oliveira – Gracie Barra

3 – Kenneth Vernon Otieno Brown – Mike Moses’ Competition Team

BLACK / Master 1 / Male / Open Class

1 – Rafael Lovato Jr. – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Rafael Monteiro Barbosa – Soul Fighters BJJ

3 – James Richard Puopolo – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Joshua Roy Hinger – Atos Jiu-Jitsu

BLACK / Master 1 / Female / Feather

1 – Ariane Pereira Guarnier – CheckMat

2 – Eirin Cathrine Nygren – Frontline Academy

3 – Mylene Ramos Manalo – Cascao Jiu-Jitsu

BLACK / Master 1 / Female / Light

1 – Jena Rae Bishop – Gracie Humaita

2 – Melissa Bentley – Renato Tavares Association

3 – Leoni Munslow – New School BJJ

3 – Rosangela Sousa Alves da Silva – Gracie Elite Team

BLACK / Master 1 / Female / Middle

1 – Amanda Loewen – SBG International (SBGI)

2 – Marília da Conceição F. A. Vieira – Gracie Barra

3 – Karen Elizabeth Peterson – Clockwork Jiu-Jitsu

3 – Katharine Elizabeth Lantz – Ribeiro Jiu-Jitsu

BLACK / Master 1 / Female / Medium-Heavy

1 – Leah Roseanne Taylor – SBG International (SBGI)

2 – Monique Ricardo Carvalho – CheckMat

3 – Ida Josefin Hansson – CheckMat

3 – Sara Elizabeth Fearon – Guerrilla Jiu Jitsu

BLACK / Master 1 / Female / Super-Heavy

1 – Jennifer A. Case – Renato Tavares Association

2 – Hillary VanOrnum – Impact Jiu Jitsu

3 – Anna Carolina Luz Tavares – Soul Fighters BJJ

3 – Natalie Cavin – Paulo Ribeiro Brazilian Jiu Jitsu Team

BLACK / Master 1 / Female / Open Class

1 – Jena Rae Bishop – Gracie Humaita

2 – Hillary VanOrnum – Impact Jiu Jitsu

3 – Amanda Loewen – SBG International (SBGI)

3 – Jennifer A. Case – Renato Tavares Association

BLACK / Master 2 / Male / Rooster

1 – Leandro Lopes Escobar – Soul Fighters BJJ

2 – Daniel Lima Eulalio – Fight Club Jiu Jitsu

3 – Jorge Rodrigo Nascimento de Azevedo – GF Team

3 – Ronald Stephen Henderson Jr. – CheckMat

BLACK / Master 2 / Male / Light-Feather

1 – Gustavo Adolfo Fonseca Jr. – Atos Jiu-Jitsu

2 – Jeysen Santiago dos Santos – Gracie Humaita

3 – Alexandre Ogawa – Ogawa Jiu Jitsu

3 – Carlos Eduardo de Almeida Goncalves – American Top Team

BLACK / Master 2 / Male / Feather

1 – Samuel Braga Olivar da Cruz – Gracie Barra

2 – Andre Carvalho Monteiro – A-Force Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Paul Wesley Anders-Stout – Team Shawn Hammonds

3 – Rodrigo Ranieri de Faria – Zenith BJJ

BLACK / Master 2 / Male / Light

1 – Marcos Alejandro Torregrosa – Yemaso Brazilian Jiu-Jitsu

2 – Michael Estuart Cusi – Alliance

3 – Daisuke Shiraki – Carpe Diem Hope

3 – Rolando Delgado III – GF Team International

BLACK / Master 2 / Male / Middle

1 – Denis Mitchel Batista Pinto – Fight Sports

2 – Eduardo Catello Almendra – Fit 21

3 – Alexander Vamos – Renzo Gracie Academy

3 – Alexandre Di Chiara Guimarães Salgado – Soul Fighters BJJ

BLACK / Master 2 / Male / Medium-Heavy

1 – Gustavo Ramos Campos – Atos Jiu-Jitsu

2 – Eder de Souza Persiliano – DDR Jiu Jitsu

3 – Eduardo Milioli – Gracie Elite Team

3 – Rodrigo Pinheiro Breves – Gracie Humaita

BLACK / Master 2 / Male / Heavy

1 – Omar Sabha – Brazilian Top Team

2 – Gustavo Camargo de Alencar – Gracie Barra

3 – Fabricio dos Santos Camoes – Gracie Humaita USA

3 – Rafael Soares Rodrigues Ferreira – GF Team

BLACK / Master 2 / Male / Super-Heavy

1 – Diego Pereira de Santana – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Bruno Lopes Leandro – Ns Brotherhood

3 – Fabio Jose Romão e Silva – Morumbi Academy

3 – Josh Souder – Marcio Cruz BJJ

BLACK / Master 2 / Male / Ultra-Heavy

1 – Carlos Jose Melo – Coalition 95

2 – Bruno Bastos Cruz – LEAD BJJ

3 – Rodrigo Leite de Medeiros – Brasa CTA

3 – Rodrigo Munduruca – Gracie Humaita

BLACK / Master 2 / Male / Open Class

1 – Gustavo Ramos Campos – Atos Jiu-Jitsu

2 – Eder de Souza Persiliano – DDR Jiu Jitsu

3 – Diego Pereira de Santana – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Ronald Stephen Henderson Jr. – CheckMat

BLACK / Master 2 / Female / Light-Feather

1 – Bernadette Grace Bishop – Peter de Been JJ

2 – Rachel Noelle Morrison – Zenith BJJ

3 – Linda Lindström – Dynamix Fighting Sports

3 – Sue Ellen Ausman – Travis Lutter Brazilian Jiu-Jitsu

BLACK / Master 2 / Female / Feather

1 – Kristen Marie Davidson – Brazilian Top Team

2 – Lana Vy Hunter – Gracie Elite Team

BLACK / Master 2 / Female / Light

1 – Kelley Rene Perotti – Atos Jiu-Jitsu

2 – Melissa Anne Bardfield – Gracie Elite Team

BLACK / Master 2 / Female / Middle

1 – Leanna M Dittrich – Fight Sports

2 – Kristine D. Felts – Peak Performance

3 – Christina Moroz Barry – Behring Jiu-Jitsu Manitoba

3 – Katia Guimaraes Cardoso de Pina – Pedro Pina BJJA

BLACK / Master 2 / Female / Super-Heavy

1 – Luana Beatriz Gomes Fiquene – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Ronda K. Andrews-Rosa – Gracie Humaita

3 – Cherine Fons – Alliance

BLACK / Master 2 / Female / Open Class

1 – Luana Beatriz Gomes Fiquene – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Kristine D. Felts – Peak Performance

3 – Christina Moroz Barry – Behring Jiu-Jitsu Manitoba

3 – Melissa Anne Bardfield – Gracie Elite Team