Rodolfo Vieira e Bruno Malfacine vão representar o Jiu-Jitsu no Shooto Brasil 74

O próximo domingo, dia 27 de agosto, marca uma nova história para o Shooto Brasil. O evento, que realizará sua 74ª edição, está de casa nova e um card espetacular marcará o início desta era. A Upper Arena, espaço multiuso para lutas de 2.000 m2, no bairro do Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro, será inaugurada na data em questão e passará a receber todas as edições do evento. O local também será sede da equipe Nova União, liderada por Dedé Pederneiras, presidente do evento. No card estão previstas 11 lutas, com três disputas de cinturão e a presença de dois multicampeões no Jiu-Jitsu: Rodolfo Vieira e Bruno Malfacine. Além deles, o veterano e também faixa-preta de Jiu-Jitsu Marlon Sandro faz a luta principal em um duelo internacional. O evento tem início às 19h com transmissão ao vivo do SporTV e do Combate

“Este evento realmente será histórico. A gente quis fazer um card bem forte para inauguração da Arena e aí surgiu a oportunidade de dois super campeões mundiais do Jiu-Jitsu fazerem parte disso. Nossa ideia é sempre ter atletas desse porte, mesmo porque minha equipe veio do Jiu-Jitsu e queremos dar oportunidade para que outras equipes façam a mesma transição. Além do Rodolfo e do Bruno temos três disputas de cinturão e uma luta internacional do Marlon, que é um cara que já fez muito pelo esporte. A expectativa é a melhor possível”, afirma Dedé Pederneiras, presidente do Shooto Brasil.

O local do evento abrigará o Centro de Treinamento da equipe Nova União e tem capacidade para cerca de 800 pessoas, podendo ter esse número aumentado. Segundo Pederneiras, a ideia é que, além de ser a sede de sua equipe, também sejam realizados eventos de diversas artes marciais constantemente, já que o local conta com toda a estrutura necessária para isso.

Apesar das três disputas de cinturão no card, os holofotes estão voltados para a presença do veterano Marlon Sandro e dos craques do Jiu-Jitsu Rodolfo Vieira e Bruno Malfacine. Aos 40 anos e com um cartel de mais de 35 lutas profissionais, o “Gladiador” Marlon Sandro faz a última luta da noite diante do peruano Diego Arturo, pela categoria até 66kg. Já Rodolfo Vieira e Bruno Malfacine estão apenas iniciando suas trajetórias no MMA, mas com a bagagem de já terem seus nomes marcados na história da arte suave no mundo

Aos 27 anos, Rodolfo Vieira é pentacampeão mundial na faixa-preta e fez sua estreia no MMA em fevereiro deste ano, em São Paulo, ao finalizar o atleta do Quirguistão Zarylbek Daniyar. Esta será a segunda luta de MMA do carioca, que atualmente está treinando na equipe American Top Team ao lado de lutadores do UFC como Santiago Ponzinibbio, Antônio Cara de Sapato e Luiz Henrique KLB. Seu adversário será o paraense Natalício Nascimento, que aos 28 anos soma quatro vitórias e duas derrotas na carreira, uma dela justamente no Shooto Brasil, em seu último duelo. O embate será na divisão dos meio-pesados (até 93kg).

Já Bruno Malfacine, nove vezes campeão mundial na faixa-preta com 30 anos de idade, fará sua estreia no MMA profissional inspirado justamente em Rodolfo Vieira, que é seu parceiro de treinos na América Top Team e fez a transição no início do ano. Seu oponente será Romário Boaes, especialista em luta livre e muay thai e que também faz sua estreia no MMA profissional em duelo que acontece na categoria dos moscas (até 57kg).

Além destas atrações, o card do Shooto Brasil 74 conta ainda com três disputas de cinturão para ferver ainda mais a Upper Arena. Pelos galos (até 61,2kg), o atual campeão Luciano Benício encara Geraldo de Freitas, membro da Rio Fighters, equipe liderada pelo ex-UFC Miltinho Vieira, que deu um show em seu último duelo no Shooto. Benício é natural da Bahia e membro da equipe Nova União. Ele parte para sua segunda defesa de título.

Entre os moscas (até 56,7kg), o baiano Jafel Filho e o carioca Luan Danger se encaram pelo cinturão da categoria. Enquanto Luan soma um cartel de oito vitórias e quatro derrotas e vem de vitória na última edição do Shooto, Jafel tem 90% de aproveitamento na carreira em dez lutas disputadas e vem de três triunfos consecutivos, todos no Shooto. Entre os pesos-palha (até 52,2kg) a disputa será entre Jhonata Silva, uma das grandes promessas da equipe Nova União, e Yan Teixeira. O card conta com outros duelos importantes, com destaque para as presenças dos ex-atletas do UFC Iliarde Santos e Fernando Bruno, o Açougueiro. Eles encaram Pedro Falcão e Edilson Teixeira, respectivamente. Confira o card!

Shooto Brasil 74

Upper Arena, Rio de Janeiro

27 de agosto de 2017

Marlon Sandro (Nova União) x Diego Arturo (Clan Peru Fighting)

Rodolfo Vieira (American Top Team) x Natalício Nascimento (NFT na Bruta)

Geraldo de Freitas (Rio Fighters) x Luciano Benício (Nova União) – DISPUTA DE CINTURÃO

Iliarde Santos (Marajó Brothers) x Pedro Falcão (Nova União)

Jeferson Minotauro (Art Combat) x Handesson Boy Doido (Kimura Nova União)

Luan Danger (BPT) x Jafel FIlho (Nova União) – DISPUTA DE CINTURÃO

Edilson Teixeira (Life MMA) x Fernando Bruno (Nova União)

Romário Boaes (Relma Combat) x Bruno Malfacine (American Top Team)

Yan Teixeira (Ari Fight) x Jonatha Silva (Nova União) – DISPUTA DE CINTURÃO

Douglas Rackall (Gordin Fight Team) x Renato King (Nova União)

Elvis Batista (RFT) x Carlos Eduardo Carlin (Nova União)

Jessica Correa (PRVT) x Joice Mara da Silva (JMT / Manaus Fight)

(Fonte: Assessoria de imprensa)