Confira os destaques da VI Etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu

Share it

Grandes batalhas marcaram a sexta etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu que ocorreu no último domingo, dia 20 de agosto, no Parque Esportivo da PUCRS, movimentando a nata do esporte do sul do Brasil.

As lutas foram acirradas e os atletas deram um verdadeiro show de Jiu-Jitsu. O publico compareceu em peso para ver os combates e as disputas para a conquista do ouro e dos pontos para o ranking Prime.

A academia Alliance novamente veio com um time forte para os combates, sagrando-se campeã na categoria adulto e vice-campeões nas categorias master e teen-kids

Outra equipe que se destacou foi a Guetho Jiu-Jitsu que faturou a primeira colocação na categoria teen-kids, segundo lugar na categoria adulto e terceiro na categoria master. O time da Scorpyon também teve uma boa atuação e conquistou a primeira colocação na master e terceira colocação na adulto.

Outros destaques do evento ficaram para os atletas da Equipe A, Thork Jiu-Jitsu e Mestre Julio Secco, que conquistaram o primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente, na categoria sem kimono.

Faltam apenas três etapas, de um total de nove, para o encerramento do Circuito Prime desta temporada, mas a disputa pelo título de Top Ranking e pela vaga na Seleção Prime para o Mundial de Jiu-Jitsu IBJJF e Mundial Master IBJJF 2018 continuam a todo gás.

A próxima etapa vai acontecer no dia 17 de setembro, no Unilasalle, em Canoas-RS e as inscrições já estão abertas.

Para conferir os resultados na integra acesse o site www.prosportsbjj.com

(Fonte: Assessoria de imprensa)