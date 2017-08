Qual a diferença do Mundial Master para outros torneios de Jiu-Jitsu? Osvaldo Queixinho explica

Share it

O peso-pena Osvaldo “Queixinho” Moizinho é uma das feras inscritas no Mundial de Masters da IBJJF, que começa nesta quinta-feira, 24 de agosto, em Las Vegas, Nevada.

Aos 31 anos, Queixinho ainda compete com maestria entre os adultos, e encara o torneio de masters como mais um desafio na carreira. Atual campeão do evento entre os penas, o faixa-preta da Ares BJJ analisou o que muda no Jiu-Jitsu de uma divisão para outra e o que funciona do seu jogo em ambas as categorias.

“A maior diferença é o tempo de luta. No adulto, se você começar perdendo tem tempo para correr atrás do placar. Já no master, o relógio corre rápido. Se estiver atrás no placar, você não tem muito tempo e pode se complicar. Meu jogo não muda muito entre uma divisão e outra. A maior diferença é por causa do estilo da galera no master, que gosta mais de trocar em pé e eu gosto de quedas também. Eu só não tenho muita oportunidade de aplicar meu jogo de derrubadas no adulto, pois muita gente faz guarda e puxa rápido. Os atletas do master já estão acostumados com a categoria e sabem como segurar o ritmo da luta. No adulto, os competidores abrem mais o jogo e acabam dando mais espaço para o adversário”, conta Queixinho, que busca a manutenção do seu título no mesmo peso nesta edição.

Faixa-preta desde 2011, Queixinho também comentou como o Mundial Master é visto com outros olhos hoje, por conta do grande número de atletas campeões mundiais no adulto que disputam o ouro também entre os masters, como Xande e Saulo Ribeiro, Robson Moura, Vitor Shaolin, Rômulo Barral e outros.

“Sem dúvidas o nível está subindo muito. O mundial adulto segue acima, pelo fato do número de atletas de alto nível inscritos, mas acho que é questão de tempo até o master ficar tão competitivo quanto o adulto. Antigamente, o master era conhecido por ter os atletas de maior idade, os que começaram ‘tarde’ no Jiu-Jitsu. Hoje em dia temos campeões mundiais no adulto que estão migrando para o torneio de veteranos com a mesma gana”, explica a fera.

Confira no vídeo a seguir os detalhas de Queixinho para dominar a guarda 50/50 e conheça um pouco mais do jogo da fera!

(Fonte: Assessoria de imprensa)