Vídeo: Os treinos na GMI GFTeam para o Mundial Master de Jiu-Jitsu 2017

Falta pouco para o início do Mundial Master de Jiu-Jitsu 2017, evento que começa nesta quinta-feira, dia 24. Professores e atletas veteranos de todas as partes do mundo se encontrarão em Las Vegas para a disputa do ouro em três dias de lutas de tirar o fôlego.

Nossa GMI GFTeam, sempre representada pela nata do Jiu-Jitsu, conta com duas feras no seu time extenso no torneio, os faixas-pretas Arthur Gogó, da GFTeam Cascadura, e Alberto Ramos, da GFTeam Cachambi. Na preparação para a disputa, a dupla fez treinos conjuntos, tanto em suas respectivas academias quanto na matriz, no Méier.

Gogó, que estará em ação no master 2 super pesado, falou um pouco sobre o trabalho com seus companheiros e detalhou como os conhecidos do tatame podem acrescentar no jogo mesmo sabendo de seus truques.

“Os treinos foram muito fortes. O camp que nós planejamos, tanto na matriz quanto na GFTeam Cascadura, funcionaram como o esperado. Treinar com os caras que eu formei, e outros que ajudei o mestre Júlio César a formar, é muito divertido e produtivo, é uma vibe muito legal e o treino fica bem complexo. A maioria deles sabe o que eu vou fazer e eu também consigo prever o que eles vão fazer, então é tudo questão de um surpreender o outro, e a atenção nos detalhes para conseguir fazer algo novo melhora o jogo de todos nós. Contamos com a ajuda de outras feras da equipe que brilharam no Mundial da IBJJF e estamos com força total para quebrar a banca em Las Vegas”, conta o professor.

Já para Alberto Ramos, que é um dos faixas-pretas formados por Gogó, o desafio será no master 1 peso pesado. Com um ouro no Mundial Master já anotado no currículo, Alberto parte mais uma vez na busca pelo topo do pódio, embalado por boas conquistas na temporada.

“Estou me preparando para o Mundial desde março, com bons resultados nos torneios da IBJJF aqui no Brasil. O meu camp foi dividido com trabalhos na GFTeam matriz, com meus professores Júlio César e Arthur Gogó, e também com os meus alunos na GFTeam Cachambi, cada treino que passa eu vejo com a evolução deles. Sei que posso contar com a ajuda deles na minha evolução. O trabalho está tendo resultados, e eles estão a cada dia reforçando minha evolução. A preparação física eu fiz na Power Fit, ao lado da minha academia, então eu estou mais do que preparado e confiante para voltar com mais um ouro no Mundial Master”, disse a fera.

Confira no vídeo abaixo um pouco dos treinos de Arthur Gogó e Alberto Ramos e fique ligado no GRACIEMAG.com para a cobertura completa do Mundial Master!