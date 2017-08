Lenda do UFC, Matt Hughes já treina Jiu-Jitsu no hospital 2 meses após acidente

Share it

Casca-grossa dos cages, Matt Hughes mostrou que além de campeão no esporte é vencedor também na vida. Após sofrer um grave acidente em junho, o integrante do Hall da Fama do UFC colocou sua genética e anos de atividade física à prova, e sua recuperação milagrosa é exemplo claro disso.

Com pouco mais de dois meses da grave colisão de um trem com o seu carro, em situação que lhe colocou com a vida em risco, o ex-campeão do Ultimate segue em ritmo ascendente de melhoras, inclusive com a chance de mostrar um pouco disso da maneira que mais gosta: lutando.

Em vídeo divulgado no Instagram, Hughes aparece sorridente ao fazer guarda no tatame improvisado no hospital. Habilidoso no Jiu-Jitsu, o veterano coloca o amigo na fechada e ainda busca a guilhotina na brincadeira.

Antes do acidente, Hughes, de 43 anos, se preparava para enfrentar Renzo Gracie no ADCC 2015, na Finlândia.

Confira abaixo as imagens de Matt Hughes com seu amigo no treininho de Jiu-Jitsu!

