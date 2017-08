João Miyao e o giro frenético contra Alexis Barragan no Chicago Open de Jiu-Jitsu

Share it

Faixa-preta da equipe Cícero Costha, João Miyao continua a encantar os americanos com seu jogo solto no Jiu-Jitsu, seja de kimono ou sem ele. Um exemplo disso foi apresentado no Chicago Open Sem Kimono, que rolou no início deste mês, nos EUA.

Na final de sua categoria, a dos pesos-plumas, João voltou a encarar Alexis Barragan, atleta que já havia enfrentado Miyao e ficado com a prata no peso-pluma de kimono. No duelo sem pano, porém, a disputa estava acirrada, e a movimentação de ambos os atletas foi frenética na busca pelo ouro.

No fim das contas, João levou a melhor ao impor seu jogo forte tanto por cima quanto na guarda. Confira o giro de João e Alexis no vídeo abaixo!