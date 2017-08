GMI Vitor Terra ensina estrangulamento de guarda com as mãos na mesma gola

Share it

O estrangulamento de gola é uma das primeiras finalizações que o atleta de Jiu-Jitsu aprende. A pegada cruzada e o torniquete no pescoço é capaz de finalizar qualquer brutamontes. Contudo, a posição pode ser facilmente defendida pelo competidor esperto na pegada oposta. Mas e se o estrangulamento vier com as duas mãos do mesmo lado?

O professor Vitor Terra, nosso GMI da academia Gracie Terra, na zona sul do Rio de Janeiro, nos enviou um vídeo com o detalhe para finalizar neste sorrateiro estrangulamento, no qual ele domina um lado da gola com as duas mãos e passa o braço por cima, para completar o laço que aperta o pescoço inimigo.

“Se o oponente não conhece esta técnica, ele tende a manter o pescoço vulnerável, por acreditar que não há perigo enquanto a segunda mão estiver distante da gola oposta”, explica o professor.

Confira o lance no vídeo abaixo e surpreenda todo mundo no treino de hoje!