Dimitrius Souza e Alexandre de Souza se enfrentarão no Floripa Black Belt de Jiu-Jitsu

Share it

Na véspera do feriado nacional da Independência, dia 6 de setembro, será realizada a quarta edição do Floripa Black Belt de Jiu-Jitsu, evento catarinense de lutas entre faixas-pretas que tem como diferencial a realização de seus combates em um palco atípico: o conforto do teatro.

A luta principal do evento será entre dois nomes em evidência no cenário nacional. Dimitrius Souza, fera da equipe Alliance, encara o experiente Alexandre de Souza. O confronto marca uma trilogia em terras catarinenses, já que existe uma vitória para cada lado em confronto direto.

Nas edições anteriores do Floripa Black Belt, Alexandre de Souza representou seu estado e não deixou Paulo Miyao nem Luiz Felipe Big Mac levarem o troféu do evento para fora de Santa Catarina. Agora, embalado pelos triunfos no peso e absoluto do Vitória Open e Curitiba Open, Dimitrius chega com tudo para vencer a trilogia e levar o troféu para São Paulo.

“O teatro é um local de valorização de arte, portanto nada mais justo que a arte suave esteja nesse ambiente”, deixam como recado os organizadores Ricardo Mello e Fernando Tuti.

O Floripa Black Belt IV será realizado no Teatro do Centro Multiuso de São José, na grande Florianópolis, a partir das 20h30.

Confira o card completo abaixo!

(Fonte: Assessoria de imprensa)