Vídeo: Cláudia Do Val e seu mata-leão absoluto no Vitória Open de Jiu-Jitsu

Em ação no Espírito Santo, em sua sequência frenética de competições, Cláudia Do Val mais uma vez provou o seu valor ao conquistar o ouro no Vitória Open de Jiu-Jitsu Sem Kimono.

Atual campeã mundial de kimono pela IBJJF, a fera mostrou que sem pano as suas habilidades da guarda continuam de elite. Para conquistar o título absoluto no torneio, a faixa-preta da De La Riva encarou Juliana Simões (Checkmat), e pouco mais de dois minutos definiram o alto do pódio.

Com uma boa transição da guarda fechada, Cláudia escalou a adversária chegou nas costas para dar o bote certo no estrangulamento.

Confira abaixo o lance e o mata-leão de Cláudia Do Val!