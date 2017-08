Como pais podem ajudar a formar um campeão como Roger Gracie? Maurição dá pista

Share it

Um tempo atrás, entrevistamos nas páginas de GRACIEMAG o faixa-coral Maurição Gomes, quando o célebre aluno de Rolls Gracie completava 50 anos de Jiu-Jitsu.

O mestre recordou-se das brincadeiras que fazia na infância com o pequeno Roger, filho dele e de Reila Gracie, e de como o espírito de lutador foi aos poucos se consolidando no jovem tricampeão mundial absoluto, hoje capa da GRACIEMAG após a aposentadoria em grande estilo.

Logo na primeira pergunta para Maurição, disparamos: “Qual seria a dica primordial para aquele pai que sonha ver o filho se tornar um grande campeão um dia?”.

A resposta veio bem-humorada, e cheia de sabedoria.

“A verdade é que você pode dar o incentivo que quiser, mandar seu filho repetir a posição que for, mas se ele não gostar de treinar Jiu-Jitsu, você não pode fazer nada”, disse o mestre. “O principal então não é cobrar, mas levá-lo pouco a pouco a se divertir com aquilo.”

Maurição acrescentou: “O que eu fazia com Roger era brincar o tempo todo: a gente estava sempre se embolando; eu finalizava ele pela casa. Até um dia em que ele, já crescido, me pegou numa chave mão-de-vaca filha da mãe, e eu não quis bater. Fiquei um ano sem conseguir apoiar a mão no chão! [Risos.] Mas o pai tem de pegar leve. O Roger, nos seus 10 anos, detestava ir treinar; ficava repetindo para os outros: ‘Odeio essa porcaria, só vou à academia porque meu pai me obriga’. Deu no que deu”.

Roger, hoje pai de um menino e uma menina na Inglaterra, trata agora de passar a chama do Jiu-Jitsu adiante aos seus pequenos, de leve, sem pressão.

O caso de sucesso de Roger lembra os incentivos que o grande mestre Helio costumava dar aos filhotes Rorion, Relson, Royler, Royce e Rickson, entre outras lendas da família. “Quando eu ganhava uma competição, meu pai me dava um presente”, disse Royce, nas páginas de GRACIEMAG. “Quando eu perdia, ele me dava dois.”

